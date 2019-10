Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie SR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sa uskutočnia od 4. do 10. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o 52 cestných presunov zahraničných vojsk, predovšetkým českých a poľských vojakov.



"V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti tiež cestné presuny nadrozmerného nákladu Ozbrojených síl SR na trasách Nitra – Viničné, Martin – Trenčín, ako aj na trase Sliač – Centrum výcviku Lešť," dodala Capáková.