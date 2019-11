Rezort obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie SR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl v období od 18. do 24. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Danka Capáková.



Celkovo by malo ísť o 35 cestných presunov zahraničných vojsk, predovšetkým českých a poľských vojakov, ktorým bude poskytnutý sprievod Vojenskej polície.



"V nasledujúcom týždni dávame do pozornosti tiež cestné presuny nadrozmerného nákladu a cestné kolóny Ozbrojených síl SR na trase Centrum výcviku Lešť – Sása Pliešovce, Sereď – Moldava nad Bodvou, Trebišov – Poruba pod Vihorlatom, Nitra – Nemecká, Moldava nad Bodvou – Martin a Martin – Sereď, ako aj železničné presuny na trase Sása Pliešovce – Nitra, Sása Pliešovce – Levice, Sása Pliešovce – Kamenica nad Cirochou a Sása Pliešovce – Michalovce," doplnila hovorkyňa.