Rezort obrany uvoľnilo podmienky pre drony

Bratislava 20. januára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR znížilo administratívnu záťaž pre používateľov dronov. Ak plánujú lietať s bezpilotným lietadlom vo vzdušných priestoroch v okolí vojenských letísk Sliač, Kuchyňa a Prešov vo vzdialenosti väčšej ako 5,6 kilometra od vzťažného bodu daného vojenského letiska a výška letu bude maximálne 30 metrov nad úrovňou zeme, nemusia žiadať ministerstvo o vydanie písomného súhlasu. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MO SR vo vysvetlení k vydanému všeobecnému súhlasu.



"Rezort obrany sa rozhodol pristúpiť k uvoľneniu podmienok na základe vyhodnotenia doposiaľ prijatých žiadostí o vydanie písomného súhlasu, na základe vyhodnotenia vplyvu na bezpečnosť ostatnej letovej prevádzky v týchto priestoroch a taktiež vyhodnotenie vplyvu na bezpečnosť vojenských objektov v týchto priestoroch," zdôvodnil rezort.



Ministerstvo zároveň pripomína, že pre prevádzkovateľov dronov naďalej platí povinnosť oboznámiť sa s pravidlami pre zodpovedné používanie dronov, ako aj registrovať sa do evidencie bezpilotných lietadiel podľa pokynov Dopravného úradu.



Žiadosť o písomný súhlas je naďalej povinná pre vykonávanie letovej činnosti bezpilotným lietadlom do 120 metrov nad úrovňou zeme v spomínaných vzdušných priestoroch nad vojenskými letiskami a v ostatných priestoroch menovaných v zákone o ozbrojených silách, ako aj nad vojenským konvojom a vojenským transportom.