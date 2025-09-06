Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort obrany uzavrel rámcovú dohodu na servisnú podporu LPIS

Na snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo obrany SR na Kutuzovovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na tento účel môže ministerstvo v rámci rámcovej dohody minúť maximálne dva a štvrť milióna eur bez DPH.

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany uzavrelo rámcovú dohodu na určenie podmienok zadávania zákaziek pre výkon servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS). Dohodu rezort uzavrel so spoločnosťou ELDIS Pardubice. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.

Na tento účel môže ministerstvo v rámci rámcovej dohody minúť maximálne dva a štvrť milióna eur bez DPH. Dohoda nadobudla účinnosť vo štvrtok (4. 9.). Platiť bude najbližšie tri roky.
