< sekcia Slovensko
Rezort obrany uzavrel rámcovú dohodu na servisnú podporu LPIS
Na tento účel môže ministerstvo v rámci rámcovej dohody minúť maximálne dva a štvrť milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany uzavrelo rámcovú dohodu na určenie podmienok zadávania zákaziek pre výkon servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS). Dohodu rezort uzavrel so spoločnosťou ELDIS Pardubice. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.
Na tento účel môže ministerstvo v rámci rámcovej dohody minúť maximálne dva a štvrť milióna eur bez DPH. Dohoda nadobudla účinnosť vo štvrtok (4. 9.). Platiť bude najbližšie tri roky.
Na tento účel môže ministerstvo v rámci rámcovej dohody minúť maximálne dva a štvrť milióna eur bez DPH. Dohoda nadobudla účinnosť vo štvrtok (4. 9.). Platiť bude najbližšie tri roky.