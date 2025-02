Rezort obrany uzavrel zmluvu na opravu pristávacích dráh na Sliači

Bratislava/Sliač 24. februára (TASR) - Ministerstvo obrany SR uzavrelo zmluvu na rekonštrukciu a vybudovanie nových rolovacích dráh na vojenskom letisku Sliač. Za práce, odborný dohľad a projektovú dokumentáciu skupine zhotoviteľov zaplatí takmer 50 miliónov eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



Zákazku od rezortu získala skupina firiem Strabag a OAT. Na prácach sa budú podieľať ďalší štyria subdodávatelia. Dodávatelia by mali práce ukončiť do 15 mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluva vstúpi do účinnosti v utorok (25. 2.).



Za vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť zaplatí ministerstvo vyše 800.000 eur. Najväčšiu časť rozpočtu, takmer 48,5 milióna eur, tvoria samotné stavebné práce. Ďalších skoro 23.000 eur zaplatí rezort za odborný autorský dohľad.



Rezort obrany pre TASR v januári uviedol, že v najbližšom čase očakáva vyhlásenie verejného obstarávania pre ďalšie časti rekonštrukcie letiska. Najväčší rozsah prác na letisku sa podľa ministerstva týka práve budovania nových dráh a stojísk. Ako dodal, tieto časti rekonštrukcie letiska by mali byť dokončené v rokoch 2026 až 2027.