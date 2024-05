V druhom polroku by sa mali vojaci zúčastniť 60 cvičení mimo SR

Bratislava 31. mája (TASR) - V druhom polroku 2024 by sa slovenskí vojaci mali zapojiť do 60 vojenských cvičení mimo územia Slovenskej republiky. Na Slovensku by sa zároveň malo uskutočniť 43 cvičení s účasťou zahraničných ozbrojených síl. Vyplýva to z materiálu Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Rezort pripomína, že vojenské cvičenia sú jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti Ozbrojených síl SR. "Finančné prostriedky potrebné na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR, pričom ich konkrétna výška je podmienená zmluvnými dokumentmi, ktoré sú na tento účel uzatvárané so zahraničnými partnermi," uviedol.



Medzi hlavnými cvičeniami na území SR sú zaradené Falcon Defender IV a Falcon Defender V s účasťou do 30 vojakov členských krajín NATO, ako aj Information Battlefield Experiment s účasťou maximálne 100 vojakov Aliancie.



V materiáli sa navrhuje aj schválenie vyslania slovenských vojakov mimo územia SR a prítomnosť zahraničných ozbrojených síl v SR na základe medzinárodných zmlúv v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti.



Vláda bude rozhodovať aj o súhlase na prechod cez územie Slovenskej republiky pre ozbrojené sily členských krajín NATO, Partnerstva za mier s výnimkou Ruska, Bieloruska, Arménska, Kazachstanu, Kirgizska a Tadžikistanu i účastníckych a členských štátov medzinárodných zmlúv na účel plnenia ich úloh v súlade s medzinárodným právom, a to na základe predchádzajúceho oznámenia a povolenia. Súhlas sa nevzťahuje na prechod zahraničných ozbrojených síl realizovaný v rozpore s právnym poriadkom SR alebo určenými podmienkami.