Rezort obrany: Na SR sa v druhom polroku plánuje 31 vojenských cvičení

Bratislava 27. mája (TASR) - Na území SR by sa v druhom polroku malo konať 31 vojenských cvičení. Slovenskí vojaci by sa mali zúčastniť na 53 cvičeniach v zahraničí. Vyplýva to z návrhu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti Ozbrojených síl SR sú vojenské cvičenia, ktorých cieľom je plnenie záväzkov v rámci medzinárodnej spolupráce vrátane záväzkov vyplývajúcich SR z jej členstva v medzinárodných organizáciách, respektíve v rámci spolupráce v regionálnych zoskupeniach, a na základe bilaterálnej spolupráce," pripomína rezort. Ako podotkol, v nadväznosti na vývoj bezpečnostnej situácie v Európe sa navyše posilnenie pripravenosti ozbrojených síl javí ako nevyhnutné.



Na Slovensku sa plánujú napríklad medzinárodné cvičenie Toxic Valley, ako aj spoločné cvičenie ženijných jednotiek Engineer Spirit či cvičenie taktických jednotiek European Shield. Okrem vojakov členských krajín NATO či Európskej únie budú do viacerých výcvikových aktivít zapojení aj ukrajinskí vojaci. Slovenskí vojaci budú vyslaní napríklad na medzinárodné cvičenie Czech Lion v Česku, Blonde Avalanche v Maďarsku aj Wawelberg Bridges v Poľsku.



V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v bezprostrednom susedstve SR sa zároveň navrhuje udelenie povolenia na prelety ozbrojených síl členských krajín NATO vzdušným priestorom SR na účely podpory operáciám na zabezpečenie kolektívnej obrany NATO, udržania mieru a stability v euroatlantickom priestore, humanitárnych misií, cvičení vo vzdušnom priestore SR, ako aj prepravy delegácií, materiálu, umožnenia leteckých opráv a tankovania za letu nad územím SR.



Prítomnosť zahraničných ozbrojených síl na území SR a vyslanie slovenských ozbrojených síl mimo územia SR podlieha súhlasu vlády.