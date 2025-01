Rezort obrany: Vojaci si vybrali rukavice, ktoré im vyhovujú

Bratislava 7. januára (TASR) - Vojaci si pri nákupe rukavíc na Ministerstve obrany (MO) SR vybrali vybavenie, ktoré im najviac vyhovuje. Nákup bol podľa rezortu v súlade so zákonom. Pre TASR to uviedol vedúci tlačového oddelenia MO SR Michal Bachratý v reakcii na podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) opozičným hnutím Slovensko.



"Keď má niekto pochybnosti, kľudne sa môže na tú vec pozrieť a kľudne ju môže preskúmať. Ministerstvo obrany SR bude v prípade kontroly plne súčinné s Úradom pre verejné obstarávanie," dodal Bachratý.



Predstavitelia opozičného hnutia Slovensko v utorok informovali, že podávajú podnet na ÚVO pre nákup rukavíc pre vojakov a policajtov na rezortoch obrany a vnútra. Majú totiž podozrenie, že ministerstvá pripravili podmienky súťaží na mieru jednej spoločnosti. Rezort vnútra tvrdí, že jeho verejné obstarávanie bolo v súlade so zákonom, s ÚVO plánuje v prípade kontroly plne spolupracovať tiež.