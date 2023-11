Rezort obrany: Vojenský ombudsman zatiaľ nezistil porušenie zákona

Bratislava 1. novembra (TASR) - Vojenský ombudsman Roman Rybák dostal za prvých päť mesiacov pôsobenia vo funkcii do 20 podnetov od profesionálnych vojakov, výsluhových dôchodcov i čerstvo prepustených vojakov. Porušenie zákona nezistil. V jednom prípade bude iniciovať zmenu zákona. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR.



"Z doteraz podaných podnetov sa najčastejšie vojaci sťažovali na premiestnenie do iného miesta výkonu štátnej služby, ale boli to aj podnety na prešetrenie prepustenia zo služobného pomeru alebo podnety vo veciach priznávania dávok sociálneho zabezpečenia," priblížil rezort.



Z doteraz podaných podnetov nevyhodnotil podľa MO SR vojenský ombudsman žiadny ako opodstatnený. V jednom prípade však plánuje iniciovať zmenu legislatívy, a to pri prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu podanej obžaloby voči tomuto vojakovi.



Post vojenského ombudsmana vznikol po minuloročnej novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Jeho úlohou je prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.