Rezort obrany začal s auditom vo firme Horezza pre predaj pozemkov

Bratislava 23. júla (TASR) - V akciovej spoločnosti Ministerstva obrany (MO) SR Horezza sa v stredu (22. 7.) začal audit. Zameria sa na nakladanie s pozemkami, komplexné zhodnotenie činnosti i hospodárenie jednotlivých prevádzok spoločnosti. Informovalo o ňom Transparency International Slovensko, ktoré rezort upozornilo na podozrivé predaje v Tatranskej Lomnici. TASR informáciu potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Vnútorný audit je rozdelený na viacero oblastí a etáp. "V prvej etape sa bude hodnotiť oblasť nakladania s pozemkami, respektíve s ostatným nehnuteľným majetkom spoločnosti vo všetkých prevádzkach akciovej spoločnosti Horezza, a to za obdobie rokov 2017 až 2020," priblížila hovorkyňa. Kontrola zahŕňa aj predaje, na ktoré boli vznesené viaceré podnety.



V druhej časti sa bude audit venovať komplexnému hodnoteniu činnosti spoločnosti a orgánov spoločnosti pri riadení. V ďalšej fáze by sa mal vnútorný audit zamerať na hospodárenie jednotlivých prevádzok, objasnila Kovaľ Kakaščíková.



Ukončenie auditu sa predpokladá v novembri. Termín však ovplyvní rozsah overovaných skutočností a zistených nedostatkov. "V súčasnosti sa vnútorný audit vykonáva na generálnom riaditeľstve v Bratislave. Ide o veľký rozsah dokumentácie, pričom nové vedenie spoločnosti poskytuje vnútorným audítorom plnú súčinnosť," doplnila hovorkyňa.



Predaj pozemkov v Tatranskej Lomnici pod cenu kritizoval začiatkom februára aj poslanec miestneho zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách Tomáš Tišťan. MO SR vo vtedy argumentovalo, že minimálna kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom a že pozemok nebol stavebný. Ponechanie pozemku by bolo podľa vtedajšieho stanoviska nehospodárne.



Nový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v apríli odvolal predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku akciovej spoločnosti rezortu obrany Horezza Miloslavu Slížovú. Zdôvodnil to nehospodárnym nakladaním so štátnym majetkom, konkrétne netransparentným predajom pozemkov vo Vysokých Tatrách.