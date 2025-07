Rezort obrany zrekonštruuje budovu na Dulovom námestí v Bratislave

Bratislava 18. júla (TASR) - Ministerstvo obrany SR zrekonštruuje budovu na Dulovom námestí v Bratislave. Práce ho vyjdú na vyše 1,7 milióna eur bez DPH. Zákazku od neho získala spoločnosť Riss Plus z Kysuckého Nového Mesta. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



Finančné prostriedky v celkovej cene sú podľa zmluvy aj na „vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas realizácie diela“. Firma na budove vykoná búracie aj stavebné práce. Zrekonštruuje napríklad aj vykurovanie či tepelnú izoláciu. Projekt musí podľa zmluvy dokončiť do 18 mesiacov od prebratia staveniska.