Rezort obrany zrušil verejné obstarávanie na armádne vozidlá 4x4

Bratislava 18. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR už zrušilo verejné obstarávanie na viacúčelové taktické vozidlá (VTV) 4x4. Rezort v súčasnosti realizuje kroky aj v súvislosti so zrušením predmetného uznesenia vlády. TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Ministerstvo požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o späťvzatie odvolania voči jeho rozhodnutiu. "Následne na základe rozhodnutia ÚVO pristúpilo ministerstvo obrany k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky Nákupu VTV 4x4," priblížila hovorkyňa. Oznámenie o zrušení verejného obstarávania už zverejnil ÚVO aj vo svojom vestníku.



Súčasný minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si rovnako ako ÚVO myslí, že súťaž bola netransparentná. "Ak časom prídeme k tomu, že sa budeme pozerať po tejto technike z hľadiska potrieb ozbrojených síl, tak určite pôjdeme cestou férovej súťaže, medzinárodného tendra, kde nájdeme zabehnuté vozidlo za dobrú cenu, ktoré vieme rýchlo dostať do ozbrojených síl a zároveň zapojiť do toho slovenský obranný priemysel," vyhlásil po pondelkovom rokovaní vlády. Predmetné uznesenie by ministerstvo malo podľa neho predložiť na rokovanie vlády v stredu (20. 5.) alebo budúci pondelok (25. 5.).



Tender na nákup armádnych vozidiel 4x4 pre Ozbrojené sily SR vyhlásilo MO SR v júni 2019 počas vedenia ministra Petra Gajdoša (SNS). Nakupovať sa malo do 424 vozidiel v maximálnej hodnote 321 miliónov eur bez DPH. Na začiatku júla ÚVO zákazku pozastavil, v decembri nariadil jej zrušenie. MO SR sa vtedy odvolalo. O zákazke neúspešne rozhodovala rada ÚVO. Súčasný minister Jaroslav Naď (OĽaNO) po nástupe do funkcie oznámil, že nákup zruší.