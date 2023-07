Rezort obrany:1. zo 16 húfnic pre Ukrajinu bude vyrobená do konca júla

Bratislava 8. júla (TASR) - Prvá zo 16 objednaných húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu bude vyrobená do konca júla. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



"Všetkých 16 kusov bude Ukrajine odovzdaných do konca roka 2024," doplnila hovorkyňa.



Výrobu novej techniky pre Ukrajinu financuje spoločne Dánsko, Nemecko a Nórsko, ktoré na tento účel vyčlenili 92 miliónov eur. Zuzany vyrába štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence.



Ukrajina už v súčasnosti využíva osem húfnic Zuzana 2, ktoré si od Slovenska zakúpila prostredníctvom komerčného kontraktu.