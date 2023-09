Rezort obrany:Ochranu vzdušného priestoru SR posilnia nemecké stíhačky

Bratislava 1. septembra (TASR) - Ochranu vzdušného priestoru SR od septembra posilňujú nemecké stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon letmi v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Mária Precner.



"Ide o osobitnú a teda dodatočnú formu spolupráce nad rámec ochrany slovenského neba, ktorú na základe spoločnej deklarácie Vyšehradskej skupiny v súčasnosti zabezpečujú vzdušné sily Česka, Maďarska a Poľska," vysvetlila hovorkyňa.



Posilnenie vzdušnej ochrany Slovenska na sociálnej sieti potvrdil aj nemecký minister obrany Boris Pistorius. Pomoc avizoval do konca roka. Slovensko označil za dôležitého spojenca na východnom krídle NATO.



Lety stíhacích lietadiel nemeckých vzdušných síl budú podľa MO SR realizované z letísk v Nemecku, pričom po splnení stanovených úloh sa tam aj vrátia. "Dôležitý je tiež priaznivý vplyv na naše Vzdušné sily Ozbrojených síl SR, ktoré si tak budú udržiavať spôsobilosti pri navádzaní stíhacích lietadiel a riadení letovej prevádzky," doplnila Precner.



Ako skonštatovalo ministerstvo, ďalším prínosom je aj posilnenie konceptu odstrašenia vyplývajúceho z aliančných regionálnych plánov, ktoré tak reálne zvýšia bezpečnosť Slovenska v dynamicky sa meniacej bezpečnostnej situácii v našom bezprostrednom susedstve.



Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na nové stíhacie lietadlá F-16, ktorých dodanie sa oneskorilo. Prvé by mali prísť v priebehu roka 2024.