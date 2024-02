Rezort obrany:Tento rok sa očakáva dodanie troch F-16 i prvých radarov

Bratislava 3. februára (TASR) - Tento rok očakávajú Ozbrojené sily SR dodanie prvých troch stíhacích lietadiel F-16, prvých šiestich 3D radarov a posledných šiestich húfnic Zuzana 2. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR. Termín dodania vozidiel 8x8 rezort nechcel konkretizovať.



"V roku 2024 budú dodané tri stíhacie lietadlá F-16, a to v druhom kvartáli roka," priblížilo ministerstvo s tým, že pre tento rok je to konečný počet. Spolu je objednaných 14 stíhačiek. Ich dodanie zdržala pandémia.



V druhej polovici roka by vojaci mali dostať dva 3D rádiolokátory stredného dosahu. Najskôr v apríli je naplánované aj dodanie štyroch radarov blízkeho dosahu. "Do konca roka 2025 by mali byť dodané všetky 3D rádiolokátory," doplnil rezort. Slovensko uzavrelo zmluvu na 17 kusov. Začiatok dodávok sa pôvodne očakával už v roku 2023.



Ozbrojené sily SR by si mali do konca júna prevziať aj posledných šesť z 25 objednaných húfnic Zuzana 2. Dodanie zvyšných kusov sa odložilo pre uprednostnenie dodávok pre Ukrajinu. Ide o nákup z roku 2018.



Rezort obrany pôvodne avizoval na tento rok aj dodanie prvých vozidiel 8x8. V aktuálnom stanovisku uviedli, že "Ministerstvo obrany nebude dané informácie v tomto momente konkretizovať". Všetkých 76 bojových obrnených vozidiel by mali dodať do roku 2027.