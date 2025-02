Rezort odmieta tvrdenia opozície o novele zákona o sudcoch

Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta tvrdenia opozície o novele zákona o sudcoch a prísediacich. Jednou z priorít navrhovanej právnej úpravy je podľa rezortu zabezpečenie základných princípov súdneho konania ako garancie práva na spravodlivý súdny proces. Politickú kontrolu nad sudcami odmieta. Pre TASR to v reakcii na tvrdenia opozičnej poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) uviedla hovorkyňa MS Barbora Škulová.



"Kritika k predmetnému návrhu zákona, ktorý sa v súčasnosti nachádza v pripomienkovom konaní, je nepochopením základnej filozofie, ktorá spĺňa požiadavky procesnej spravodlivosti tým, že zavádza možnosť preskúmať sankcie v disciplinárnom konaní v riadnom opravnom prostriedku," spresnila Škulová.



Dodala, že ak nebude možné preskúmať sankcie v disciplinárnom konaní v riadnom opravnom prostriedku, môže to mať v prípade chybného nespravodlivého procesu vážny dosah na status a celkové i sociálne postavenie sudcu. Rezort priblížil, že cieľom je posilniť apelačnú zásadu, čím sa podľa neho zabezpečí možnosť odvolania proti každému rozhodnutiu disciplinárneho senátu. "Dvojinštančné disciplinárne konanie vlani schválili v Českej republike a aj my ho teraz navrhujeme v novele zákona o sudcoch a prísediacich," ozrejmila hovorkyňa MS.



Rezort chce zaviesť aj päťčlenné zloženie senátu pre rozhodovanie o odvolaniach. "Dvojinštančné disciplinárne konanie je tiež reakciou na dlhodobo kritizovaný sudcovský korporativizmus, ktorý bol dlhodobo terčom kritiky. Zloženie senátov sa upraví tak, aby sme do neho zapojili celý súdny systém," poznamenala.



Opozičná poslankyňa Mária Kolíková vo štvrtok poukázala na to, že novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort spravodlivosti, zásadne mení obsadenie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu, ktoré rozhodujú o tom, či sudca pochybil alebo nie. O ich výbere by po novom mohla rozhodovať Súdna rada SR. Kolíková túto navrhovanú zmenu označila za nebezpečnú, pretože súdna rada bude môcť podľa nej rozhodovať o tom, ktorí sudcovia sú pre ňu pohodlní a nepohodlní.