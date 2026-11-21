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Rezort odmietol tvrdenia o cielenej likvidácii štátnych kardiocentier
Zástupcovia lekárskych odborov na piatkovej tlačovej konferencii upozornili na rozdiely vo financovaní štátnych a súkromných kardiocentier zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Autor TASR
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Bratislava 21. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmietlo tvrdenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o dlhodobom a systematickom ekonomickom oslabovaní štátnych národných kardiocentier a ich cielenej likvidácii. Reagovalo tak na piatkové (20. 11.) vyjadrenia zástupcov lekárskych odborov. Z odboru komunikácie rezortu pre TASR zároveň zdôraznili, že o zazmluvňovaní kapacít kardiocentier majú rozhodovať predovšetkým potreby pacientov, čakacie lehoty a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých pravidiel pre všetkých poskytovateľov.
„MZ SR ako ústredný orgán štátnej správy nastavuje verejné politiky v oblasti zdravotníctva nediskriminačným spôsobom, a to tak z pohľadu vlastníctva poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj pri implementácii programovej vyhlášky, ktorou sa na príslušný rok prerozdeľujú zdroje verejného zdravotného poistenia medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti,“ uviedli z MZ. Vysvetlili, že hoci rezort nevstupuje do zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, má záujem na tom, aby boli štátne kardioústavy silné, stabilne financované a aby ich kapacity naplno slúžili pacientom.
Z rezortu zároveň uistili, že otázky, ktoré otvorilo LOZ, berú vážne. Závery o „cielenej likvidácii“ štátnych kardiocentier však podľa nich z dostupných čísel nevyplývajú. Zástupcovia lekárskych odborov sa odvolávali na dáta Centra pre klasifikačný systém DRG, ktoré ministerstvo predstavilo 19. novembra. „Tieto dáta však opisujú náklady nemocníc, nie platby zdravotných poisťovní, a preto nevypovedajú o tom, ako poisťovne pristupujú k štátnym či súkromným zariadeniam. Ukazujú predovšetkým to, že náklady komplexných pracovísk sú vyššie bez ohľadu na ich zriaďovateľa,“ argumentovali z ministerstva.
Podľa nich má rezort záujem na dôslednej implementácii verejných politík v oblasti zdravotníctva a vytvára priestor na pravidelnú komunikáciu so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Na takýchto stretnutiach je pripravené otvárať aj otázky súvisiace s financovaním a so zmluvnými objemami jednotlivých kardiocentier. Ak má štátne pracovisko voľné kapacity a pacienti zároveň čakajú na zdravotnú starostlivosť, je to situácia, ktorú treba podľa nich riešiť prednostne.
Zástupcovia lekárskych odborov na piatkovej tlačovej konferencii upozornili na rozdiely vo financovaní štátnych a súkromných kardiocentier zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Kým súkromným zariadeniam výrazne zvyšuje rozpočty, štátne kardiocentrá podľa LOZ nemajú dostatok financií na plné využitie svojich existujúcich kapacít. Dáta centrálneho klasifikačného systému na MZ podľa odborárov zároveň ukazujú podobný princíp u všetkých zdravotných poisťovní.
„MZ SR ako ústredný orgán štátnej správy nastavuje verejné politiky v oblasti zdravotníctva nediskriminačným spôsobom, a to tak z pohľadu vlastníctva poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj pri implementácii programovej vyhlášky, ktorou sa na príslušný rok prerozdeľujú zdroje verejného zdravotného poistenia medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti,“ uviedli z MZ. Vysvetlili, že hoci rezort nevstupuje do zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, má záujem na tom, aby boli štátne kardioústavy silné, stabilne financované a aby ich kapacity naplno slúžili pacientom.
Z rezortu zároveň uistili, že otázky, ktoré otvorilo LOZ, berú vážne. Závery o „cielenej likvidácii“ štátnych kardiocentier však podľa nich z dostupných čísel nevyplývajú. Zástupcovia lekárskych odborov sa odvolávali na dáta Centra pre klasifikačný systém DRG, ktoré ministerstvo predstavilo 19. novembra. „Tieto dáta však opisujú náklady nemocníc, nie platby zdravotných poisťovní, a preto nevypovedajú o tom, ako poisťovne pristupujú k štátnym či súkromným zariadeniam. Ukazujú predovšetkým to, že náklady komplexných pracovísk sú vyššie bez ohľadu na ich zriaďovateľa,“ argumentovali z ministerstva.
Podľa nich má rezort záujem na dôslednej implementácii verejných politík v oblasti zdravotníctva a vytvára priestor na pravidelnú komunikáciu so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Na takýchto stretnutiach je pripravené otvárať aj otázky súvisiace s financovaním a so zmluvnými objemami jednotlivých kardiocentier. Ak má štátne pracovisko voľné kapacity a pacienti zároveň čakajú na zdravotnú starostlivosť, je to situácia, ktorú treba podľa nich riešiť prednostne.
Zástupcovia lekárskych odborov na piatkovej tlačovej konferencii upozornili na rozdiely vo financovaní štátnych a súkromných kardiocentier zo strany štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Kým súkromným zariadeniam výrazne zvyšuje rozpočty, štátne kardiocentrá podľa LOZ nemajú dostatok financií na plné využitie svojich existujúcich kapacít. Dáta centrálneho klasifikačného systému na MZ podľa odborárov zároveň ukazujú podobný princíp u všetkých zdravotných poisťovní.