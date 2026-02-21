< sekcia Slovensko
Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Po sobotnom zemetrasení na juhozápadnom Slovensku nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov. Informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR komunikuje s relevantnými inštitúciami.