Rezort po zemetrasení neeviduje zranenia, zbiera informácie o škodách

Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Bratislava 21. februára (TASR) - Po sobotnom zemetrasení na juhozápadnom Slovensku nie sú hlásené následky na životoch a zdraví obyvateľov. Informácie o škodách na majetkoch sa zbierajú. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR. Dotknuté odbory krízového riadenia okresných úradov sú v pohotovosti. Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR komunikuje s relevantnými inštitúciami.
