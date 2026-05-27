Rezort podporí 76 poskytovateľov personalizovanej podpory škôl
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podporí 76 poskytovateľov nových foriem personalizovanej podpory škôl. Cieľom rezortu školstva bolo vytvoriť zoznam takýchto poskytovateľov. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.
Zápis do zoznamu sa realizuje na tri roky a umožní subjektom uchádzať sa o nadväzné výzvy na financovanie, ktoré budú určené výhradne pre zapísané subjekty. „Do výzvy sa zapojilo celkom 108 žiadateľov, pričom 76 z nich bolo vyhodnotených ako schválených a 32 ako neschválených,“ uviedlo MŠVVaM.
Žiadosti boli hodnotené odbornými hodnotiteľmi. Zámerom ministerstva je prostredníctvom tohto mechanizmu podporiť rozvoj nových foriem personalizovanej podpory škôl a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, najmä prostredníctvom mentorstva, skupinových aktivít zameraných na vzájomné učenie sa či zdieľania dobrej praxe medzi školami.
Tieto formy podpory majú za cieľ prispieť k zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania a k efektívnemu zavádzaniu reformných zmien v školách. Medzi podporenými žiadosťami sú viaceré školy, neziskové organizácie i nadácie.
