Obce i ľudia dostali od vlaňajšieho zemetrasenia 2,7 milióna eur

Prešov 9. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytlo poškodeným obyvateľom ako fyzickým osobám, ako aj obciam ako právnickým osobám dotáciu na podporu humanitárnej pomoci z dôvodu zemetrasenia v celkovej výške 2.765.605 eur. Pre TASR to v súvislosti s výročím zemetrasenia na východe Slovenska uviedli z tlačového oddelenia odboru komunikácie MPSVR.



Konkrétne 35 obciam putovala na riešenie škôd spôsobených zemetrasením pomoc v celkovej výške 525.000 eur. Každá z obcí získala dotáciu v maximálnej výške 15.000 eur. Dotácia je podľa rezortu práce určená na zabezpečenie potrebného materiálu pre občanov obcí a miest, na opravu poškodených príbytkov. O konkrétnom využití dotácie rozhoduje samotná obec alebo mesto.



Celkovo 1671 domácnostiam vyplatil rezort práce dotáciu na podporu humanitárnej pomoci spolu vo výške 1.243.105 eur. Najviac schválených a vyplatených žiadostí tvorili domácnosti z postihnutých obcí Pakostov (98), Ďapalovce (96), Holčíkovce (84), Baškovce (81), Košarovce (75), Vyšná Sitnica (75) a mesta Humenné (71). Vo zvyšných rezort práce prijal žiadosti od domácností v nižšom počte.



Peniaze sú určené napríklad na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnovu zariadenia domácnosti, na opravu alebo kúpu zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb, ale tiež aj na obnovu bytového fondu.



V januári 2024 ministerstvo práce vyčlenilo ďalší 1.000.000 eur na pomoc ľuďom, ktorých tento živel zasiahol. V tomto roku bola schválená a vyplatená dotácia pre 1387 domácnosti vo výške 997.500 eur.



"S účinnosťou novely zákona o dotáciách od mája 2024 sa zaviedla osobitná možnosť poskytnutia dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre prípady, v ktorých bol napríklad v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, havárie vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. V rámci jedného vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie je možné dotáciu poskytnúť maximálne do sumy 1500 eur. Ak však dôjde k značným škodám na majetku v rámci jedného vyhláseného núdzového stavu alebo tej istej vyhlásenej mimoriadnej situácie, celkovú dotáciu je možné navýšiť maximálne do sumy 3000 eur. Platí však limit na jednu žiadosť v celkovej maximálnej výške 1500 eur," vysvetlili z rezortu práce.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra 2023 zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.