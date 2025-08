Rezort považuje podporu detí odídencov z Ukrajiny za kľúčovú oblasť

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR považuje podporu detí odídencov z Ukrajiny za jednu z kľúčových oblastí. Podotklo, že v tejto oblasti zrealizovalo a naďalej realizuje množstvo aktivít. V súvislosti so správou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pripravuje ďalšie opatrenia. Uviedlo to pre TASR.



Novým prvkom podpory je vznik adaptačných tried. Od začiatku tohto roka možno v základnej škole zriadiť adaptačnú triedu a so súhlasom zákonného zástupcu do nej zaradiť žiaka na nevyhnutný čas, najviac na jeden školský rok. „Majú za cieľ zlepšovať podmienky na vzdelávanie žiakov s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka, pomôžu prekonať jazykovú bariéru a pripravia ich na plynulé zapojenie sa do bežného vyučovania,“ priblížil rezort.



Avizoval, že so zavedením povinného vzdelávania tiež upraví podmienky poskytovania príspevku na dopravné náklady. Zároveň uviedol, že finalizuje novú vyhlášku o jazykových školách, z ktorej sa odvodí štátny vzdelávací program pre jazykové školy - aj pre oblasť slovenčiny ako cudzieho jazyka.



Ministerstvo zároveň informovalo, že aj v tomto roku poskytuje finančné prostriedky na preplatenie jazykových kurzov pre žiakov odídencov z Ukrajiny, ktoré sa organizujú v rámci poskytovania podporného opatrenia „Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy“.



Spomenulo aj ďalšie opatrenia a aktivity, ktorých cieľom je podporiť deti cudzincov.



Zo zistení kontroly NKÚ, o ktorých TASR informovala jeho hovorkyňa Daniela Bolech Dobáková vyplynulo, že deti cudzincov na Slovensku potrebujú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Verejným inštitúciám podľa hovorkyne chýbajú schémy postupu pri krízových migračných vlnách aj stratégia vzdelávania týchto detí. Poukázala, že Slovensko spustí povinné vzdelávanie pre deti cudzincov až od septembra 2025, teda tri a pol roka po začiatku vojny na Ukrajine a s ňou spojených migračných vĺn.