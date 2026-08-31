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Rezort práce a vnútra chcú efektívnejšie chrániť verejné zdroje v PPA
Takáč priznal, že pomalé procesy Slovensku vyčítala aj Európska komisia. Cieľom memoranda je ich preto urýchliť.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Rezorty pôdohospodárstva a vnútra chcú spoločne zrýchliť a zefektívniť prešetrovanie podozrení na zneužitie finančných prostriedkov poskytovaných cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Vyplýva to z memorandda, ktoré minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podpísali v pondelok.
Takáč priznal, že pomalé procesy Slovensku vyčítala aj Európska komisia. Cieľom memoranda je ich preto urýchliť. Minister vnútra priblížil, že po novom bude môcť polícia prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu k projektom, vysvetlenie postupov aj odbornú súčinnosť pri vyčíslení finančných dosahov na záujmy SR alebo EÚ. V naliehavých prípadoch memorandum podľa jeho slov počíta s bezodkladnou a operatívnou komunikáciou, aby bolo vyšetrovanie čo najviac efektívne.
Šutaj Eštok zdôraznil, memorandum nemení ani nerozlišuje zákonné povinnosti a právomoci jednotlivých ministerstiev, Policajného zboru alebo PPA, ani nezakladá nárok na informovanie nad rámec zákona. „Nikto tu nejde vstupovať do živých vyšetrovaní, ktoré majú svoje zákonné postupy. Rovnako sa súčinnosť nebude poskytovať alebo sa obmedzí, ak by mohla ohroziť samotné trestné konanie v prebiehajúcich veciach, alebo preverovanie alebo operatívno-pátraciu činnosť,“ dodal. Zachovaná je podľa neho aj ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností.
Takáč priznal, že pomalé procesy Slovensku vyčítala aj Európska komisia. Cieľom memoranda je ich preto urýchliť. Minister vnútra priblížil, že po novom bude môcť polícia prostredníctvom určenej kontaktnej osoby adresne žiadať dokumentáciu k projektom, vysvetlenie postupov aj odbornú súčinnosť pri vyčíslení finančných dosahov na záujmy SR alebo EÚ. V naliehavých prípadoch memorandum podľa jeho slov počíta s bezodkladnou a operatívnou komunikáciou, aby bolo vyšetrovanie čo najviac efektívne.
Šutaj Eštok zdôraznil, memorandum nemení ani nerozlišuje zákonné povinnosti a právomoci jednotlivých ministerstiev, Policajného zboru alebo PPA, ani nezakladá nárok na informovanie nad rámec zákona. „Nikto tu nejde vstupovať do živých vyšetrovaní, ktoré majú svoje zákonné postupy. Rovnako sa súčinnosť nebude poskytovať alebo sa obmedzí, ak by mohla ohroziť samotné trestné konanie v prebiehajúcich veciach, alebo preverovanie alebo operatívno-pátraciu činnosť,“ dodal. Zachovaná je podľa neho aj ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností.