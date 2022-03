Rezort práce: Ľudí z Ukrajiny informujeme o možnostiach získania práce

Bratislava/Prešov 29. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, vrátane jeho podriadených organizácií, sa snaží pre odídencov z Ukrajiny vytvoriť prostredie, aby sa čo najrýchlejšie dostali k relevantným informáciám súvisiacim s ich začlenením sa na trh práce a poberaním štátnych sociálnych dávok. Ministerstvo to uviedlo v reakcii na apel OZ KOVO, ktoré plánuje vydávať informatívne letáky pre utečencov v ukrajinčine a rovnako by mal podľa nich postupovať rezort práce.



"Na našich webových stránkach sú v ukrajinskom jazyku k dispozícii potrebné informácie pre odídencov vrátane ich práv v zmysle zákonníka práce a sociálneho zabezpečenia. Po udelení statusu 'odídenec' platia pre tieto osoby rovnaké podmienky ako pre občanov SR. Získajú zároveň pracovné povolenie, zdravotné poistenie aj nárok na dávky v hmotnej núdzi," uviedol tlačový odbor MPSVR SR.



Zároveň podotkol, že zamestnávatelia sú povinní dodržiavať ustanovenia zákonníka práce vrátane minimálnych mzdových nárokov zamestnanca.



K 26. marcu 2022 eviduje rezort práce celkovo 1076 odídencov z Ukrajiny, ktorí sa zamestnali na území SR. Najpočetnejšie zastúpenie eviduje v profesiách montážny pracovník vo výrobe, operátor výrobného zariadenia a upratovačka.



"Vzhľadom na skutočnosť, že cudzinec nesmie zarábať menej ako občan SR, existuje objektívny predpoklad, že cudzinci nie sú pre rast miezd prekážkou. Slovákom sa v dôsledku príchodu pracovníkov z tretích krajín nebude znižovať cena práce, pretože cudzinci obsadzujú najmä tie pracovné miesta, o ktoré Slováci nemajú záujem, respektíve pre ktoré je na trhu nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily," doplnil tlačový odbor.



Ústredie práce v spolupráci s ministerstvom práce pripravuje projekt určený pre občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom, cieľom ktorého je pomôcť im zvýšiť svoju zamestnateľnosť.



Počet voľných pracovných miest na slovenskom trhu práce vhodných na obsadenie cudzincami je v súčasnosti viac ako 32.000.



"Ak sa na Slovensku odídenci z Ukrajiny zamestnajú, významne sa tiež zredukujú negatívne vplyvy, ktoré by nezamestnaní utečenci odkázaní na štát predstavovali pre verejné financie," dodal tlačový odbor.