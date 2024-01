Rezort práce: Nezamestnanosť na konci roka mierne stúpla

Bratislava 20. januára (TASR) - Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) v decembri mierne vzrástol o 0,04 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,88 %. V sobotu o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR), podľa ktorého je to druhá najnižšia hodnota od januára 2021, odkedy rezort práce tento údaj eviduje. Pri medziročnom porovnaní s decembrom 2022 PDU klesol o 0,49 p. b. Napriek miernemu rastu nezamestnanosti zaznamenal rezort pokles počtu ľudí bez práce vo veku do 29 rokov.



Zároveň sa znížil aj podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku, ktorý v decembri 2023 dosiahol úroveň 4,67 percenta a v porovnaní s decembrom 2022 klesol o 0,19 p. b.



Celkový počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce sa medziročne znížil o 8210 osôb a v sledovanom období dosiahol hodnotu 169.933, čo je blízko najnižších úrovní za posledných 23 rokov. Podobne klesol aj počet disponibilných uchádzačov v produktívnom veku, ktorý sa v decembri 2023 ustálil na čísle 141.434 a v porovnaní s decembrom 2022 sa znížil až o 18.818 osôb.



Ukazovatele nezamestnanosti aj počtu uchádzačov o zamestnanie sa podľa ÚPSVR naďalej udržiavajú na úrovniach blízkych obdobiu pred pandémiou a dosahujú najnižšie hodnoty za posledné roky. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) dodal, že rezort je navyše v posledných prípravných fázach pred spustením nových národných projektov na zvyšovanie zamestnanosti.



Mierny nárast nezamestnanosti v závere roka zaznamenáva ÚPSVR už niekoľko rokov po sebe, napriek tomu však eviduje nižší počet mladých ľudí bez práce. "Samotný nárast nezamestnanosti bol minulý mesiac minimálny. Podstatnejší je práve pozitívny vývoj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Ukazuje, že tohtoročným, ale aj minuloročným absolventom škôl sa darí uplatňovať sa na trhu práce," uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVR Peter Ormandy.



Na konci roka bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie 38.140 ľudí vo veku do 29 rokov, čo je o 429 osôb menej ako na konci novembra 2023. Je to druhý najnižší počet od roku 2012, menej nezamestnaných mladých ľudí evidoval rezort iba v apríli minulého roka.