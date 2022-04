Rezort práce: Pomoc ľuďom, ktorí ušli z Ukrajiny pokračuje

Bratislava 7. apríla (TASR) - Pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine, pokračuje. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Na Slovensko doteraz prišlo podľa neho 308.454 ľudí, z toho 114.308 detí.



Spresnil, že o dočasné útočisko požiadalo 63.185 osôb, z toho 26.773 detí. Deväťdesiatpäť detí bez sprievodu bolo umiestnených v centrách pre deti a rodiny (CDR), najviac v Prešove. Orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately poskytli pomoc celkovo 137 maloletým bez sprievodu.



Upozornil, že rezort práce zvýšil kapacitu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov o 10 %, a to bez potreby zasahovania do prevádzkových podmienok zariadení. Riaditelia zariadení tak nemusia prijímať viac zamestnancov.



Deti z Ukrajiny, ktoré sú zapojené do výchovno-vzdelávacieho procesu, majú podľa MPSVR nárok aj na dotáciu na stravu. Tá sa na školách poskytuje preddavkovo. K 5. aprílu 2022 evidujú úrady práce v oblasti dotácií na stravu 2011 detí so štátnou príslušnosťou Ukrajina. "Aktuálne pracujeme na úprave podmienok poskytovania dotácie, aby sme mohli poskytnúť zriaďovateľom doplatok na pokrytie ich zvýšených nákladov," poznamenal rezort práce.



Za týždeň podľa MPSVR narástla zamestnanosť odídencov z Ukrajiny o 78 %. "Kým minulý týždeň ich bolo 1479, k 6. aprílu tohto roka evidujeme celkovo 2645 odídencov z Ukrajiny, ktorí sa na Slovensku zamestnali na informačnú kartu," uviedlo ministerstvo práce.



Najviac odídencov sa uplatnilo v profesiách montážny pracovník vo výrobe (28,4 %), operátor výrobného zariadenia (8,5 %) a upratovačka (8,2 %). Obsadzujú tak najmä tie pracovné miesta, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem občanov SR, čím prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva.



Všetky úrady práce podľa MPSVR zároveň poskytujú občanom Ukrajiny informačno-poradenské služby pri hľadaní zamestnania a adaptácii v novom zamestnaní. Na 18 úradoch práce nájdu odídenci informačné tabule s voľnými pracovnými miestami aj v ukrajinskom jazyku. Prácu si môžu hľadať aj na ministerskom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk.



MPSVR dočasne upravilo postupy v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi tak, aby boli dostupnejšie pre utečencov z Ukrajiny. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi si môžu odídenci z Ukrajiny podať buď na úrade práce alebo vo veľkokapacitných centrách.



"K 5. aprílu 2022 evidujeme celkovo 15.955 žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, čo predstavuje 32.380 posudzovaných osôb. Najviac žiadostí prijal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach," dodalo MPSVR.