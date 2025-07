Rezort práce poskytne pomoc v súvislosti s víchricou na východe SR

Bratislava 8. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR avizuje v súvislosti s pondelkovou (7. 7.) víchricou na východnom Slovensku humanitárnu pomoc. Vyhlásil to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Domácnostiam, mestám a obciam postihnutým víchricou na východnom Slovensku poskytneme humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce v okresoch, ktoré zasiahol živel, už vyrazili do terénu,“ poznamenal.



So znepokojením prijal správy o následkoch utorkového počasia na východnom Slovensku aj predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). „Strhnuté strechy, zaplavené domy a popadané stromy na cestách sú len časťou dramatickej situácie, v ktorej sa ocitli mnohé obce. Ľudia prišli o to, čo si roky budovali,“ okomentoval na sociálnej sieti. Apeloval na rýchlu pomoc a súdržnosť komunít. Poďakoval sa zasahujúcim zložkám.



Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval ľuďom v zasiahnutých oblastiach pomoc. Všetky záchranné a policajné zložky sú podľa neho v plnom nasadení a ľudom na východe krajiny pomáhajú.



Východné Slovensko zasiahol v pondelok silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Vo viacerých lokalitách pre počasie vyhlásili mimoriadne situácie.