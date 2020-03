Rezort práce pripravuje dve nariadenia vlády, povinnosti má zo zákona

Bratislava 4. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súčasnosti ešte pracuje na dvoch nariadeniach vlády. Týkajú sa oblasti sociálnych služieb a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Ministerstvo uviedlo, že ide o opatrenia, ktoré nemôžu byť zastavené, hoci je po parlamentných voľbách.



Podľa slov riaditeľa tlačového odboru ministerstva Michala Stušku ide o opatrenia, ktoré vyplývajú zo zákona. "Ministerstvo práce aj v týchto dňoch, prirodzene, pokračuje v procesoch tých sociálnych krokov a opatrení, ktoré vyplávajú zo zákona a nemôžu sa zastaviť ani vplyvom volieb," informoval Stuška.



V súčasnosti sa začína medzirezortné pripomienkové konanie k dvom legislatívnym návrhom. Podľa slov Stušku sa v prípade prvého návrhu rovnako ako aj v predošlých rokoch zvyšuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti každého klienta. "Navrhované výrazné zvýšenie spolufinancovania opäť reaguje aj na objektívny nárast nákladov v sociálnych službách, najmä vplyvom nevyhnutného zvyšovania miezd ich zamestnancov. Ten, ako je známe, vyplýva aj z výrazného zvyšovania minimálnej mzdy či príplatkov za neštandardnú prácu v noci, cez víkendy či počas sviatkov, ktoré sa práve zamestnancov v sociálnych službách určite výrazne dotýkajú," priblížil Stuška. Napríklad pri najťažšom stupni odkázanosti rezort práce navrhuje na rok 2021 zvýšenie príspevku štátu na klienta zo súčasných 546 eur na 609 eur mesačne. Nariadenie vlády SR musí byť uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30. júna 2020.



V druhom návrhu nariadenia vlády navrhuje ministerstvo opätovné zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie s účinnosťou od 1. júla 2020. "Predbežné pripomienkové konanie k návrhu sa končí 6. marca 2020 a začne sa medzirezortné pripomienkové konanie, pričom Nariadenie vlády SR musí byť v tomto prípade uverejnené v Zbierke zákonov SR do 31. mája 2020," priblížil lehoty Stuška. V tomto návrhu sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 4,18 eura na sumu 4,82 eura a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zvyšuje zo 430,35 eura na 476,74 eura mesačne.



"Okrem týchto procesov, prirodzene, pokračuje aj realizácia desiatok projektov ústredia práce, Implementačnej agentúry, Inštitútu pre výskum práce a rodiny či Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch," doplnil Stuška. Väčšina projektov sa podľa jeho slov naďalej venuje zamestnávaniu a zvýšeniu kvalifikácie znevýhodnených kategórií ľudí na pracovnom trhu, zosúlaďovaniu pracovných a rodičovských povinností či sociálnej pomoci pri terénnej opatrovateľskej službe, terénnej sociálnej a komunitnej práci.



"V synergii s projektmi prognóz trhu práce do budúcnosti či nedávno prezentovaným novým systémom tzv. stopy absolventa a stále významnejším sektorom sociálnej ekonomiky sú to práve tieto opatrenia a nástroje, ktoré môžu dopomôcť k udržaniu trendu rekordnej zamestnanosti ťažšie zamestnateľných ľudí s nízkou alebo neaktuálnou kvalifikáciou a zručnosťami," dodal Stuška.