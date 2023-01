Rezort práce: Skúsenosť s online šikanovaním má takmer štvrtina detí

Bratislava 12. januára (TASR) - Skúsenosť s online šikanovaním má takmer štvrtina detí vo veku deväť až 17 rokov. Vyplýva to z výskumu prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Kristína Korenková.



"Až 29 percent obetí online šikanovania o tejto skúsenosti nehovorilo s nikým. Keď už o tom obete komunikovali, najčastejšie to bolo s kamarátom približne v ich veku (42 percent)," uviedla Korenková. Podotkla, že s učiteľom o šikanovaní komunikovali tri percentá obetí.



"V porovnaní s rokom 2021 výskyt šikanovania klesol. Narástol však počet obetí, ktoré sa so šikanovaním stretávajú na dennej báze," doplnila hovorkyňa. Najčastejšie sa na internet deti a dospievajúci podľa nej dostanú cez mobilný telefón. Doplnila, že na dennej báze ho používa približne 90 percent.



Medzi aktivity online patria podľa hovorkyne najmä komunikácia s rodinou alebo priateľmi, používanie sociálnych sieti, pozeranie videa či počúvanie hudby a podcastov. "Celkovo až 80 percent deti a mladých si uvedomuje, že nie je rozumné zasielať svoju fotku alebo video cudzím osobám," spresnila. Zároveň približne jedna tretina mala v minulom roku skúsenosť s tým, že ich na internete niečo nejakým spôsobom obťažovalo alebo znepokojilo.



So sexuálnymi obsahmi na internete malo podľa nej za posledny rok skúsenosť 52 percent detí, čo je pokles oproti roku 2021. "Takúto skúsenosť majú častejšie chlapci ako dievčatá a jej frekvencia stúpa s vekom," doplnila.



Výskum sa realizoval pod taktovkou Narodného koordinacného strediska pre riesenie problematiky nasilia na detoch na reprezentatívnom vyskumnom subore 1194 deti a dospievajucich na Slovensku vo veku deväť až 17 rokov. Zber prebiehal v mesiaci jún 2022 a je pokračovaním výskumu z roku 2021 na tom istom výskumnom súbore, čo ponúka možnosť porovnať výskumné dáta.