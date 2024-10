Chystáte sa na Taiwan? POZOR na supertajfún Kong-Rey

Bratislava 31. októbra (TASR) - Pre viaceré okresy Taiwanu platí pevninská aj námorná výstraha pred supertajfúnom Kong-Rey. Predpokladá sa, že miestne úrady výstrahu rozšíria na celý ostrov. Očakávať možno prívalové dažde s úhrnnými zrážkami do 300 milimetrov a nárazový vietor s rýchlosťou do 245 kilometrov za hodinu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.



Výstraha aktuálne platí pre okresy Hualien, Hsinchu, Changhua, Chiayi, Kaohsiung, Miaoli, Nantou, Nová Taipei, Penghu, Pingtung, Taichung, Tainan, Taitung, Taoyuan, Yilan a Yunlin.



"Rozlohou ide o najväčší tajfún za posledných 20 rokov. Nevylučuje sa ani vládou nariadený deň pracovného pokoja v dôsledku prírodnej katastrofy (zatvorené štátne a verejné inštitúcie, školy, banky či nákupné centrá)," upozornilo ministerstvo.



Slovenským občanom nachádzajúcim sa na Taiwane v týchto oblastiach odporúča riadiť sa pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek. "Taktiež odporúčame pozorne sledovať situáciu v súvislosti so supertajfúnom Kong-Rey na webovej stránke Meteorologického ústavu Taiwanu, kde nájdete aktualizované predpovede a prípadné varovania," dodalo MZVEZ.



V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu Taipei (+886 912-204-427) alebo Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR (+421 2 5978 5978).