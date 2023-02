Rezort predstaví Stratégiu kultúry do roku 2030

Bratislava 3. februára (TASR) – Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030 je hotová. Ministerstvo kultúry (MK) SR chce dokument predstaviť verejnosti 13. februára v priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG).



"Materiál obsahuje sedem strategických cieľov, definujúcich podobu a podmienky kultúry na Slovensku s výhľadom do roku 2030, a to Dobre spravovaná kultúra; Efektívne financovaná kultúra; Dôstojná kultúra; Kvalitná kultúra; Inkluzívna kultúra; Rešpektovaná kultúra a Zodpovedná kultúra," informuje rezort na sociálnej sieti.



Pripomína, že zámerom stratégie je sformulovať dlhodobé strategické ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepojiť tieto ciele s politikami iných rezortov s výhľadom do roku 2030. Materiál má ponúknuť v horizonte niekoľkých rokov kroky na zlepšenie finančnej aj umeleckej kondície kultúrno-kreatívneho sektora. Široká participácia kultúrnej obce na tvorbe stratégie má zabezpečiť efektívnu implementáciu navrhovaných opatrení.