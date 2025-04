Rezort predstavil metodiku financovania podporných opatrení

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predstavilo aktualizovanú metodiku financovania podporných opatrení. Do platnosti vstúpi v školskom roku 2025/2026. Zmeny odrážajú skúsenosti z praxe a sú zamerané na zvýšenie dostupnosti aj efektivity podpory pre deti a žiakov vo všetkých typoch škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



„Jednou z kľúčových zmien je zvýšenie minimálneho úväzku pre pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov z doterajších 0,25 na 0,5,“ uviedlo MŠVVaM. Reaguje tak podľa svojich slov na opakované problémy škôl s neobsadenými či neefektívne využívanými malými úväzkami, pri ktorých sa pridelené financie vracali späť rezortu. „Nové nastavenie zároveň umožní prideľovať vyšší úväzok aj menším školám, ktoré ich doteraz nedosahovali,“ doplnilo.



Ministerstvo spúšťa aj pilotný projekt zameraný na zvýšenie dostupnosti školských psychológov a špeciálnych pedagógov. „Po novom budú prideľovaní pod centrá poradenstva a prevencie (CPP). Umožní to efektívnejšie pokryť potreby menších škôl, ktorým metodika neumožňovala získať vlastného odborného zamestnanca, alebo im vychádzali príliš malé úväzky,“ priblížilo.



Pri rozhodovaní o využití týchto „zdieľaných“ expertov sa podľa neho bude zohľadňovať napríklad podiel detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj ukazovatele ako prepadávanie alebo zhoršené známky zo správania. Zoznam úväzkov pridelených cez CPP a usmernenie k ich činnosti bude podľa jeho slov zverejnené osobitne.



„Celkový počet financovaných úväzkov pedagogických asistentov a školských podporných tímov zostáva oproti predchádzajúcemu školskému roku nezmenený. Nová metodika však umožní pružnejšie presuny úväzkov v rámci zložiek spojených škôl podľa aktuálnych potrieb detí a žiakov,“ podotkol rezort.



Ako uviedol, na základe podnetov z praxe dochádza aj k zjednodušeniu administratívy. Aktualizované vyjadrenia k účelu poskytnutia podporného opatrenia už podľa neho nebudú vyžadovať duplicitné prílohy. Školy podľa MŠVVaM dostanú jasné a praktické usmernenie, ako správne vypĺňať zber údajov na základe diagnostickej správy a odborného stanoviska.



Poznamenalo, že v nadväznosti na overenú dobrú prax sa rozširuje aj možnosť využitia príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školy podľa neho môžu tieto prostriedky využiť napríklad na zabezpečenie raňajok, desiaty alebo iného občerstvenia.



Ministerstvo očakáva, že nové nastavenie podpory prispeje k lepšiemu fungovaniu podporných tímov, spravodlivejšiemu rozdeleniu dostupných odborných kapacít a zlepšeniu podmienok pre deti a žiakov v školách na celom Slovensku.