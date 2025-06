Rezort: Prevoz busty bol v súlade s bezpečnostnými štandardmi

Bratislava 3. júna (TASR) - Dielo, akým je busta Cecilie Gonzaga, nemôže byť uchovávané v štandardnom depozitári. Potrebuje komplexný bezpečnostný režim na úrovni, ktorú v súčasnosti nespĺňa ani jedno múzeum či galéria na Slovensku. V súvislosti s naďalej rezonujúcou témou prevozu vzácneho exponátu to v utorok uviedlo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré takisto naznačilo, že zrealizovalo to, čo malo v minulosti urobiť predchádzajúce vedenie rezortu.



„Prevoz zo Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči sa uskutočnil v úplnom súlade so zákonom a pripravoval sa v úzkej spolupráci s odborníkmi a bezpečnostnými zložkami niekoľko týždňov,” zdôraznila hovorkyňa MK Petra Bačinská. Zvýraznila i dôkladnosť procesného zabezpečenia prevozu vrátane samotného prevzatia, o ktorom bol podľa jej slov protokol vyhotovený vopred a podpísaný na mieste. „Pri samotnom prevzatí a odovzdaní boli prítomní dvaja reštaurátori, jeden za ministerstvo kultúry a druhý za Spišské múzeum v Levoči, ktorí zdokumentovali stav busty protokolárne vrátane fotodokumentácie v digitálnej aj tlačenej forme,” objasnila Bačinská.



Hovorkyňa uistila, že v prípade podmienok uloženia zbierkového predmetu sú dodržané štandardy bežne uplatňované pri artefaktoch vyhotovených z prírodného kameňa - v tomto prípade z kararského mramoru. Takéto dielo by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, relatívna vlhkosť by sa mala pohybovať okolo 50 percent a teplota v rozmedzí 18 až 20 stupňov Celzia. „Tieto podmienky sú aj v súčasnosti dodržané. Odborná starostlivosť a režim ochrany sú preto primerané a zodpovedajú charakteru a hodnote zbierkového predmetu,” dodala.



Hovorkyňa zároveň poukázala na to, že súčasné vedenie ministerstva postupovalo tak, ako mal konať už predchádzajúci manažment, ktorému bol objav busty prezentovaný ešte v roku 2020. „Vtedajšia ministerka kultúry Natália Milanová, ako aj vedenie SNM pod vedením Branislava Panisa podľa dostupnej dokumentácie neprejavili o objav žiaden odborný ani operatívny záujem a zanedbali povinnosť prijať kroky na zabezpečenie zbierkového predmetu podľa zákona,” dodala Bačinská.



Vyzvala zároveň verejnosť a médiá, aby vzhľadom na zavedený režim utajenia týkajúci sa uloženia zbierkového predmetu zvážili akékoľvek zverejňovanie bližších informácií o jeho lokalizácii. „Rešpektovanie tohto režimu je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov a je v záujme ochrany národného kultúrneho dedičstva,” deklarovala.



Bustu Cecílie Gonzaga, ktorej autorom má byť taliansky renesančný umelec Donatello, previezli zo Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči vo štvrtok (29. 5.). Okolnosti presunu ostro kritizovala opozícia, obvinila rezort z nedodržania pravidiel pri transporte takéhoto vzácneho diela.