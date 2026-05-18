< sekcia Slovensko
Rezort: Pričlenenie nefunkčnej obce sa má zmeniť na obligatórne
Podľa účinnej úpravy bolo rozhodnutie vlády o pričlenení obce v rovine možnosti, zmena na povinnosť pri splnení zákonných podmienok sa rezortu vnútra javí ako vhodnejšia.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášaniaschopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Zmena z fakultatívneho na obligatórne pričlenenie tzv. nefunkčnej obce vyplýva z návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Materiál, upravujúci okrem zákona o obecnom zriadení aj ďalšiu legislatívu, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Podľa účinnej úpravy bolo rozhodnutie vlády o pričlenení obce v rovine možnosti, zmena na povinnosť pri splnení zákonných podmienok sa rezortu vnútra javí ako vhodnejšia. „Pričlenenie obce je v takýchto prípadoch v záujme jej obyvateľov, ktorí dlhodobou nefunkčnosťou obce trpia,“ uvádza MV. Poukazuje pritom na to, že v nefunkčných obciach, ktoré nemajú obsadené zastupujúce orgány, nie sú zabezpečené ani verejné služby, vrátane životne dôležitých, ako je napríklad zásobovanie vodou. „Stav, keď obec dlhodobo nedokáže personálne obsadiť orgány samosprávy, spôsobuje nielen administratívnu paralýzu sídla, ale aj neefektívne vynakladanie verejných zdrojov na prípravu neúspešných volieb,“ dodáva rezort.
Vysvetľuje, že hoci sa doteraz vyskytli len dva prípady nefunkčných obcí - Ondavka a Brezovec, v uplynulom období sa realizovalo viac ako 200 doplňujúcich samosprávnych volieb, čo poukazuje na nestabilitu personálneho obsadenia orgánov samospráv. „V 23 voľbách bolo nevyhnutné súčasne voliť starostu aj poslancov obecného zastupiteľstva, pričom v dvoch tretinách prípadov išlo o de facto nefunkčné obce bez starostu a uznášaniaschopného zastupiteľstva,“ vysvetľuje rezort odôvodnenosť obavy a narastajúci počet tzv. nefunkčných obcí a potrebu riešiť prípadné problémy.
Prioritne sa nefunkčná obec bude pričleňovať k najbližšej susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec a ktorá pre nefunkčnú obec vedie knihu narodení a knihu úmrtí. Ak taká nie je, obec sa pričlení k inej obci v tom istom okrese. Nevyhnutnou podmienkou pričlenenia obce je predchádzajúci súhlas susediacej obce. Po pričlenení si nefunkčná obec ako časť obce ponechá svoj názov.
Návrh upravuje aj situáciu, v ktorej je problémom dlh nefunkčnej obce. „Na odstránenie tejto prekážky sa navrhuje, že za dlhy nefunkčnej obce bude susediaca (prijímajúca) obec zodpovedať len do výšky ceny majetku nefunkčnej obce,“ uvádza MV.
Na podporu plynulého výkonu samosprávy obce, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná obec, môže susediaca obec na základe žiadosti dostať jednorazový finančný príspevok. Na druhej strane navrhovaná právna úprava reaguje aj na riziko, že po pričlenení nefunkčnej obce by jej pôvodné územie a obyvatelia mohli byť marginalizovaní v prospech nástupníckej (susediacej) obce. Návrh teda stanovuje na obdobie desiatich rokov fixne stanovený 40-percentný podiel na rozdelení zdrojov, ktorý má garantovať, že dane, poplatky a podielové dane sa do územia pričlenenej obce aj reálne vrátia vo forme investícií a služieb.
Návrh zákona pozmeňujúceho zákon o obecnom zriadení, ale i zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), zákon o majetku VÚC i zákon o majetku obcí takisto precizuje vykonanie miestneho referenda či pravidlá pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev. Návrh zákona rozširuje takisto obsah zásad hospodárenia s majetkom vyššieho územného celku. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý má platiť od januára 2027, je vytvorenie jednotných pravidiel pre miestnu i regionálnu samosprávu a odstránenie legislatívnych nejasností pri výkone samosprávnych funkcií a správu majetku obcí a krajov.
Podľa účinnej úpravy bolo rozhodnutie vlády o pričlenení obce v rovine možnosti, zmena na povinnosť pri splnení zákonných podmienok sa rezortu vnútra javí ako vhodnejšia. „Pričlenenie obce je v takýchto prípadoch v záujme jej obyvateľov, ktorí dlhodobou nefunkčnosťou obce trpia,“ uvádza MV. Poukazuje pritom na to, že v nefunkčných obciach, ktoré nemajú obsadené zastupujúce orgány, nie sú zabezpečené ani verejné služby, vrátane životne dôležitých, ako je napríklad zásobovanie vodou. „Stav, keď obec dlhodobo nedokáže personálne obsadiť orgány samosprávy, spôsobuje nielen administratívnu paralýzu sídla, ale aj neefektívne vynakladanie verejných zdrojov na prípravu neúspešných volieb,“ dodáva rezort.
Vysvetľuje, že hoci sa doteraz vyskytli len dva prípady nefunkčných obcí - Ondavka a Brezovec, v uplynulom období sa realizovalo viac ako 200 doplňujúcich samosprávnych volieb, čo poukazuje na nestabilitu personálneho obsadenia orgánov samospráv. „V 23 voľbách bolo nevyhnutné súčasne voliť starostu aj poslancov obecného zastupiteľstva, pričom v dvoch tretinách prípadov išlo o de facto nefunkčné obce bez starostu a uznášaniaschopného zastupiteľstva,“ vysvetľuje rezort odôvodnenosť obavy a narastajúci počet tzv. nefunkčných obcí a potrebu riešiť prípadné problémy.
Prioritne sa nefunkčná obec bude pričleňovať k najbližšej susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec a ktorá pre nefunkčnú obec vedie knihu narodení a knihu úmrtí. Ak taká nie je, obec sa pričlení k inej obci v tom istom okrese. Nevyhnutnou podmienkou pričlenenia obce je predchádzajúci súhlas susediacej obce. Po pričlenení si nefunkčná obec ako časť obce ponechá svoj názov.
Návrh upravuje aj situáciu, v ktorej je problémom dlh nefunkčnej obce. „Na odstránenie tejto prekážky sa navrhuje, že za dlhy nefunkčnej obce bude susediaca (prijímajúca) obec zodpovedať len do výšky ceny majetku nefunkčnej obce,“ uvádza MV.
Na podporu plynulého výkonu samosprávy obce, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná obec, môže susediaca obec na základe žiadosti dostať jednorazový finančný príspevok. Na druhej strane navrhovaná právna úprava reaguje aj na riziko, že po pričlenení nefunkčnej obce by jej pôvodné územie a obyvatelia mohli byť marginalizovaní v prospech nástupníckej (susediacej) obce. Návrh teda stanovuje na obdobie desiatich rokov fixne stanovený 40-percentný podiel na rozdelení zdrojov, ktorý má garantovať, že dane, poplatky a podielové dane sa do územia pričlenenej obce aj reálne vrátia vo forme investícií a služieb.
Návrh zákona pozmeňujúceho zákon o obecnom zriadení, ale i zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), zákon o majetku VÚC i zákon o majetku obcí takisto precizuje vykonanie miestneho referenda či pravidlá pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev. Návrh zákona rozširuje takisto obsah zásad hospodárenia s majetkom vyššieho územného celku. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý má platiť od januára 2027, je vytvorenie jednotných pravidiel pre miestnu i regionálnu samosprávu a odstránenie legislatívnych nejasností pri výkone samosprávnych funkcií a správu majetku obcí a krajov.