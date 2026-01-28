< sekcia Slovensko
Rezort pripravil akčný plán pre riadenie rizík hrozieb do roku 2028
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra pripravilo akčný plán k Národnej stratégii riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky do roku 2028. Jeho súčasťou sú úlohy nielen pre samotný rezort, ale aj pre ministerstvo školstva. Cieľom plánu je vytvorenie podmienok na znižovanie rizika v súvislosti s rôznymi bezpečnostnými hrozbami. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Realizácia opatrení uvedených v akčnom pláne je jedným z krokov, ktoré musia byť prijaté na zlepšenie ochrany života a zdravia, na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva a na zníženie možných škôd vyvolanými prírodnými alebo človekom spôsobenými mimoriadnymi udalosťami. Zároveň vytvárajú predpoklady na zníženie zraniteľnosti a zvýšenie odolnosti obyvateľstva a územia Slovenskej republiky,“ uviedlo ministerstvo v materiáli. Rezort však v materiáli uvádza, že splnenie úloh nepodmieňuje prijatie nových zadaní pre ministerstvá mimo už dnes platnej legislatívy.
Ministerstvá by mali podľa materiálu pracovať na posilnení medzirezortnej spolupráce v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami či na zvýšení povedomia a pripravenosti verejných inštitúcií.
Rezort vnútra má napríklad do decembra 2027 pripraviť informačný systém krízového riadenia. Do novembra 2028 tiež plánuje zdvojnásobiť kapacitu odolných a plynotesných krytov civilnej ochrany. Ministerstvo školstva by malo školiť pedagogických zamestnancov a vypracovať metodické príručky.
