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Rezort pripravil metodiky k téme AI a duševné zdravie pre žiakov ZŠ
AI sa stáva súčasťou života detí skôr, než jej dokážu naplno porozumieť.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR prináša metodiky k téme umelá inteligencia (AI) a duševné zdravie pre mladších žiakov základných škôl (ZŠ). Nové materiály nadväzujú na metodiky pre starších žiakov a pomáhajú učiteľom rozvíjať AI gramotnosť, mentálnu odolnosť a zdravý vzťah detí k digitálnemu svetu už v skoršom školskom veku. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe venovanom AI vo vzdelávaní.
AI sa stáva súčasťou života detí skôr, než jej dokážu naplno porozumieť. Preto podľa MŠVVaM školy potrebujú hovoriť o AI nielen ako o technológii, ale aj ako o téme, ktorá súvisí s emóciami, vzťahmi, pozornosťou a dôverou vo vlastnú skúsenosť.
Ministerstvo školstva už skôr predstavilo metodiky k AI a duševnému zdraviu pre žiakov vo veku 11 až 15 rokov. Nové materiály od organizácie Emocionálny kompas rozširujú túto podporu aj na mladších žiakov vo veku šesť až desať rokov a vytvárajú ďalší krok v systematickom rozvoji AI gramotnosti na základných školách. „Mladšie deti však potrebujú iný prístup než starší žiaci. Učia sa najmä cez hru, pohyb, kreslenie, rozhovor a priamu zmyslovú skúsenosť. Preto metodiky pracujú s konkrétnymi situáciami z detského sveta a pomáhajú učiteľom viesť tému AI bezpečne, jednoducho a primerane veku,“ spresnilo MŠVVaM.
Materiály kladú dôraz na bezpečné vedenie zo strany dospelého. V aktivitách s AI pracuje učiteľ, nie žiaci samostatne. Deti podľa rezortu školstva nedostávajú signál, že AI má nahradiť ich vlastné vnímanie alebo rozhodovanie, ale učia sa pýtať.
Aktivity pomáhajú deťom vnímať telo, zmysly a emócie ako dôležitý zdroj informácií. Žiaci sa učia pomenovať, čo prežívajú, rozpoznať telesné signály emócií a hľadať bezpečné spôsoby, ako reagovať v náročných situáciách. Metodiky zároveň posilňujú sebadôveru detí. Dôležitú časť tvorí aj komunikácia.
Jedným z hlavných cieľov metodík je podľa rezortu školstva pripomenúť deťom hodnotu skutočného sveta a blízkych vzťahov. Aktivity vedú žiakov k tomu, aby si všímali ľudí okolo seba, vedeli požiadať o pomoc a rozpoznali, že na náročné situácie nemusia byť sami. Učiteľom ponúkajú konkrétne postupy, ako v triede rozvíjať pocit bezpečia, spolupatričnosť a schopnosť detí obrátiť sa na dôveryhodného dospelého.
AI sa stáva súčasťou života detí skôr, než jej dokážu naplno porozumieť. Preto podľa MŠVVaM školy potrebujú hovoriť o AI nielen ako o technológii, ale aj ako o téme, ktorá súvisí s emóciami, vzťahmi, pozornosťou a dôverou vo vlastnú skúsenosť.
Ministerstvo školstva už skôr predstavilo metodiky k AI a duševnému zdraviu pre žiakov vo veku 11 až 15 rokov. Nové materiály od organizácie Emocionálny kompas rozširujú túto podporu aj na mladších žiakov vo veku šesť až desať rokov a vytvárajú ďalší krok v systematickom rozvoji AI gramotnosti na základných školách. „Mladšie deti však potrebujú iný prístup než starší žiaci. Učia sa najmä cez hru, pohyb, kreslenie, rozhovor a priamu zmyslovú skúsenosť. Preto metodiky pracujú s konkrétnymi situáciami z detského sveta a pomáhajú učiteľom viesť tému AI bezpečne, jednoducho a primerane veku,“ spresnilo MŠVVaM.
Materiály kladú dôraz na bezpečné vedenie zo strany dospelého. V aktivitách s AI pracuje učiteľ, nie žiaci samostatne. Deti podľa rezortu školstva nedostávajú signál, že AI má nahradiť ich vlastné vnímanie alebo rozhodovanie, ale učia sa pýtať.
Aktivity pomáhajú deťom vnímať telo, zmysly a emócie ako dôležitý zdroj informácií. Žiaci sa učia pomenovať, čo prežívajú, rozpoznať telesné signály emócií a hľadať bezpečné spôsoby, ako reagovať v náročných situáciách. Metodiky zároveň posilňujú sebadôveru detí. Dôležitú časť tvorí aj komunikácia.
Jedným z hlavných cieľov metodík je podľa rezortu školstva pripomenúť deťom hodnotu skutočného sveta a blízkych vzťahov. Aktivity vedú žiakov k tomu, aby si všímali ľudí okolo seba, vedeli požiadať o pomoc a rozpoznali, že na náročné situácie nemusia byť sami. Učiteľom ponúkajú konkrétne postupy, ako v triede rozvíjať pocit bezpečia, spolupatričnosť a schopnosť detí obrátiť sa na dôveryhodného dospelého.