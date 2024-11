Rezort pripravil nástroje na zavádzanie regulácie mobilov v školách

Bratislava 15. novembra (TASR) - Usmernenie o regulácii používania mobilných telefónov, informačné materiály pre školy a rodičov, vzdelávanie pre učiteľov, ako aj návod a ukážka zapracovania nových pravidiel do školského poriadku. To sú nástroje, ktorými chce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pomôcť školám a rodičom pri zavádzaní nových pravidiel pri používaní mobilov v školách. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



Parlamentom schválená novela školského zákona prinesie reguláciu od 1. januára budúceho roka. "Rozumieme tomu, že schválenie zákona nestačí. Chceme pomôcť školám, aby bezproblémovo zvládli zmenu pravidiel o používaní mobilov, preto vydávame sériu podporných nástrojov. Záleží nám na tom, aby školy vytvárali pre žiakov bezpečné a pokojné prostredie na vyučovanie," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Usmernenie pre školy o regulácii používania mobilných telefónov a podobných zariadení podľa rezortu odporúča, aby školy zakomponovali pravidlá do školského poriadku a zvolili najvhodnejší spôsob regulácie podľa vlastných potrieb. "Dokument obsahuje päť možných prístupov k regulácii mobilov, pričom každý má popísané výhody a nevýhody. Vysvetľuje aj výnimky pre zdravotne znevýhodnených žiakov a obsahuje tipy, ako by si školy mali nastaviť digitálne vybavenie s ohľadom na bezpečné používanie technológií," priblížil.



Okrem toho rezort pripravil pre školy a rodičov informačné materiály. Tie podľa jeho slov vysvetľujú benefity regulácie mobilných telefónov, ako aj samotný zákon. Je možné si ich stiahnuť z webovej stránky MŠVVaM. V decembri na nej podľa jeho slov pribudne aj návod a ukážka zapracovania nových pravidiel do školského poriadku. Pre učiteľov, školské podporné tímy aj odborných zamestnancov centier poradenstva a prevencie ministerstvo pripravuje posilnenie vzdelávania v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií v školách.



V prvom až treťom ročníku základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od štvrtého ročníka (prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu strednej školy) bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program, alebo ak o výnimke rozhodne učiteľ na potreby vzdelávania.