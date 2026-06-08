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Rezort pripravuje nový cyklus výkonnostných zmlúv v diskusii s VŠ
Výkonnostné zmluvy sú nástroj zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Priority Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v rozvoji vysokých škôl, akými sú prepájanie štúdia s potrebami trhu práce či podpora strategických študijných odborov, sa odrazia aj v novom cykle výkonnostných zmlúv. O cieľoch výkonnostných zmlúv na roky 2027 až 2029 informoval v pondelok štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum MŠVVaM SR Róbert Zsembera predstaviteľov vysokých škôl na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM SR.
Výkonnostné zmluvy sú nástroj zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva bude na návrhu ich nového cyklu so svojimi partnermi z vysokých škôl ďalej pracovať. Finálne znenie výkonnostných zmlúv predstaví ministerstvo verejnosti na jeseň, zároveň vyhodnotí aj súčasný prvý cyklus tohto stimulačného nástroja rozvoja vysokoškolského vzdelávania. „Už dnes však môžem povedať, že naším zámerom do budúcna je výrazne navýšiť podiel výkonnostných zmlúv na financovaní vysokých škôl. Výkonnostné zmluvy považujeme za nástroj, ktorý prináša do vysokoškolského štúdia hodnotu za peniaze. Jednoducho povedané, štát ich prostredníctvom podporí reálne výsledky a prínosy pre rozvoj spoločnosti,“ povedal Zsembera.
Výkonnostné zmluvy zaviedol Plán obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl. Sú založené na systéme, v ktorom vysoké školy získavajú finančné prostriedky za plnenie konkrétnych merateľných ukazovateľov. V súčasnom prvom cykle musí na získanie zdrojov vysoká škola splniť 14 ukazovateľov - sedem základných a sedem voliteľných. Sleduje sa napríklad otvorenosť štúdia a spolupráca vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí, uplatnenie absolventov na trhu práce, ale aj spokojnosť študentov so štúdiom, kvalita výskumných a umeleckých výstupov a ďalšie.
„Výkonnostné zmluvy umožňujú našim verejným vysokým školám získať za roky 2024 až 2026 celkovo až 301,5 milióna eur. Z toho 100 miliónov už mali garantovaných aj predtým, no na roky 2024 až 2026 k nim pribudlo ďalších 200 miliónov, čím ich ešte viac motivujeme k zvyšovaniu ich kvality,“ dodal Zsembera. Za úspešné plnenie ukazovateľov v roku 2025 prerozdelí tento rok rezort jednotlivým vysokým školám 120,6 milióna eur.
Výkonnostné zmluvy sú nástroj zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Rezort školstva bude na návrhu ich nového cyklu so svojimi partnermi z vysokých škôl ďalej pracovať. Finálne znenie výkonnostných zmlúv predstaví ministerstvo verejnosti na jeseň, zároveň vyhodnotí aj súčasný prvý cyklus tohto stimulačného nástroja rozvoja vysokoškolského vzdelávania. „Už dnes však môžem povedať, že naším zámerom do budúcna je výrazne navýšiť podiel výkonnostných zmlúv na financovaní vysokých škôl. Výkonnostné zmluvy považujeme za nástroj, ktorý prináša do vysokoškolského štúdia hodnotu za peniaze. Jednoducho povedané, štát ich prostredníctvom podporí reálne výsledky a prínosy pre rozvoj spoločnosti,“ povedal Zsembera.
Výkonnostné zmluvy zaviedol Plán obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl. Sú založené na systéme, v ktorom vysoké školy získavajú finančné prostriedky za plnenie konkrétnych merateľných ukazovateľov. V súčasnom prvom cykle musí na získanie zdrojov vysoká škola splniť 14 ukazovateľov - sedem základných a sedem voliteľných. Sleduje sa napríklad otvorenosť štúdia a spolupráca vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí, uplatnenie absolventov na trhu práce, ale aj spokojnosť študentov so štúdiom, kvalita výskumných a umeleckých výstupov a ďalšie.
„Výkonnostné zmluvy umožňujú našim verejným vysokým školám získať za roky 2024 až 2026 celkovo až 301,5 milióna eur. Z toho 100 miliónov už mali garantovaných aj predtým, no na roky 2024 až 2026 k nim pribudlo ďalších 200 miliónov, čím ich ešte viac motivujeme k zvyšovaniu ich kvality,“ dodal Zsembera. Za úspešné plnenie ukazovateľov v roku 2025 prerozdelí tento rok rezort jednotlivým vysokým školám 120,6 milióna eur.