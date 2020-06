Envirorezort: Slovensko neodmietlo kontrolu pri klimatickom zákone EK

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovensko neodmietlo žiadnu kontrolu a nezmenilo ani ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality pri klimatickom zákone z dielne Európskej komisie (EK). Ten má nastaviť rámec pre krajiny Európskej únie (EÚ) na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Reagovalo tak na mimovládne organizácie a iniciatívy, ktoré žiadali opravu zverejnenej pozície Slovenska ku "klimatickému nariadeniu". Tvrdili, že vláda odmietla priebežnú kontrolu cieľov a nezvyšuje ambície na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040.



Envirorezort uviedol, že im nie je jasné, čo sa myslelo pod priebežnou kontrolou cieľov. Pripomína, že každé plnenie legislatívy na európskej a národnej úrovni je systematicky sledované. "V prípade ich neplnenia dochádza napríklad k infringementom. Teda mechanizmus kontroly je stanovený," podotkli z ministerstva.



"Slovenská republika je aktívna v diskusii na európskej úrovni, pretože zvyšovanie cieľov je potrebné dosiahnuť na medzinárodnom poli," uvádza ministerstvo. Predpokladá tiež, že nízkouhlíková stratégia, ktorá bola schválená v minulom roku, prejde revíziou. Kľúčovým podľa envirorezortu bude rok 2024, keď prebehne globálne hodnotenie cieľov podľa parížskej dohody. Na MŽP sú presvedčení, že nová stratégia tak bude výrazne ambicióznejšia.



Klimatický zákon EK má za cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v súlade s parížskou dohodou. Návrh nariadenia obsahuje opatrenia, ktoré umožnia pravidelnú kontrolu dosahovania cieľov na základe najnovšieho vedeckého výskumu. Dôležitým prvkom je stanovenie cieľa pre zníženie emisií do roku 2030. Pokrok členských štátov by mal byť monitorovaný každých päť rokov. V klimatickom zákone sa zdôrazňuje spravodlivá transformácia, adaptačné opatrenia a budovanie odolnejšej spoločnosti.