Rezort: Prvé kusy valníkov 6x6 by mali prísť v treťom štvrťroku

Bratislava 30. marca (TASR) - Prvé kusy s Českom objednaných valníkov s pohonom 6x6 by mohli na Slovensko prísť najneskôr v treťom štvrťroku 2025. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva obrany (MO) SR Michal Bachratý.



„Posledné kusy budú dodané do zmluvne stanoveného termínu 19. decembra 2025,“ vyhlásil Bachratý.



Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko v decembri minulého roka. Slovenský rezort obrany ich kúpil 250.