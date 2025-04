Rezort: Rada FPU ostáva uznášaniaschopná, vyjadrenia PS sú zavádzajúce

Bratislava 3. apríla (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) je plne funkčný, rada fondu ostáva uznášaniaschopná a transparentný schvaľovací proces bude naďalej prebiehať. Uviedlo to Ministerstvo kultúry (MK) SR v reakcii na stredajšiu (2. 4.) tlačovú konferenciu opozičných poslankýň parlamentu Zory Jaurovej a Dany Kleinert (obe PS). Ich vyjadrenia o situácii vo fonde označilo za zavádzajúce a vníma ich ako politický aktivizmus.



„Stredajším dňom sa skončilo funkčné obdobie dvom členom Rady FPU (A. Miklovičovej a I. Piačkovi). I. Čierniková už dávnejšie z postu členky Rady FPU odstúpila. Rezort má situáciu plne pod kontrolou, vo štvrtok budú vymenovaní štyria noví členovia Rady FPU, zvyšné dve miesta budú obsadené do konca apríla. Rada FPU teda ostáva uznášaniaschopná, FPU ostáva plne funkčný a naďalej bude prebiehať transparentný schvaľovací proces,“ poznamenali z ministerstva.



Rezort preto skritizoval vyjadrenia poslankýň za PS. Mieni, že sa nedokážu zmieriť s faktom, že „stratili nad FPU kontrolu“. Odmietol tiež vyhlásenia o paralýze či nefunkčnosti fondu. „Naším cieľom je vniesť poriadok do systému, ktorý bol roky v chaotickom stave. Pracujeme na tom, aby bol kultúrny sektor transparentný, efektívny a spravodlivý pre všetkých, nie iba pre vybraných jednotlivcov či skupiny,“ dodal.



Vyjadril sa aj k tvrdeniam o kolapse kultúrnych inštitúcií pre nový Centrálny ekonomický systém (CES). Odmietol snahy o prenášanie zodpovednosti za zlyhania konkrétnych inštitúcií. Pripomenul, že implementácia systému bola záväzkom vychádzajúcim z rozhodnutia vlády z roku 2015 o tom, že všetky ministerstvá majú na systém prejsť k 1. januáru 2025. Deklaroval, že záväzok rešpektoval a aktívne pracoval na jeho naplnení. Poukázal na to, že zo všetkých rezortov spravuje najvyšší počet podriadených organizácií, no napriek tomu zabezpečili všetky informácie, poradenstvo, školenia a kontinuálnu podporu pre všetky z nich. Pripomenul, že zriadil aj novú servisnú organizáciu, ktorá poskytuje asistenciu aj pri danom systéme.



Väčšina podriadených organizácií so systémom CES pracuje podľa ministerstva bez vážnejších problémov. „V prípadoch, kde sa problémy vyskytli, je zodpovednosť na strane konkrétnych manažmentov organizácií, ktoré napriek všetkým dostupným nástrojom a podpore nepristúpili k prechodu na CES dostatočne zodpovedne. Ide často o tých istých riaditeľov, ktorých obhajujú kritici rezortu kultúry, a to napriek opakovaným zlyhaniam v oblasti riadenia a prístupu k digitalizácii,“ dodalo.



Opozičné hnutie PS v stredu hovorilo o nefunkčnosti FPU. Upozornilo na to, že Rada FPU od stredy nemôže pre nedostatok členov prijímať žiadne rozhodnutia. Rezort kultúry kritizovalo aj v súvislosti s novým centrálnym ekonomickým systémom. Hovorilo, že nebol prispôsobený potrebám kultúrnych inštitúcií a spôsobuje im viaceré problémy.