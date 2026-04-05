< sekcia Slovensko
Rezort: Rakúske úrady o incidente so Slovákmi oficiálne neinformovali
Autor TASR
Viedeň/Bratislava 5. apríla (TASR) - V nedeľu ráno zrazil regionálny vlak v meste Schladming v strednom Rakúsku dvoch slovenských mladíkov, potvrdila podľa agentúry APA tamojšia polícia. Komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre TASR uviedol, že o tomto incidente Rakúsko slovenské úrady doposiaľ oficiálne neinformovalo.
Rakúska polícia uviedla, že jeden z mladíkov utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy a bol vrtuľníkom prevezený do nemocnice v meste Klagenfurt am Wörthersee. Druhý bol pri vedomí, no utrpel zlomeninu ramena. Podľa jeho slov oblasť nepoznali a v čase nehody nefungovali ani ich mobilné telefóny, preto sa rozhodli ísť po koľajniciach. Dodal, že prichádzajúci vlak nevideli ani nepočuli.
K incidentu došlo v skorých ranných hodinách, zrejme okolo 6.30 h SELČ, keď sa mladíci vracali do svojho hotela. Vlak do nich narazil zozadu.
„Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR ani Zastupiteľský úrad SR vo Viedni neboli do tejto chvíle oficiálne informované rakúskou políciou o tejto tragickej udalosti. Rovnako sa na Veľvyslanectvo SR vo Viedni v danej veci nateraz neobrátil žiaden občan SR,“ potvrdil komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie.
„MZVEZ SR a Veľvyslanectvo SR vo Viedni situáciu pozorne sledujú a sú pripravené poskytnúť slovenským občanom potrebnú súčinnosť, ak o ňu požiadajú,“ dodalo ministerstvo vo vyjadrení pre TASR.
