Rezort reaguje na navrhovanú úpravu Civilného sporového poriadku
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Navrhovaná právna úprava Civilného sporového poriadku nemá potenciál ovplyvniť osobný spor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na kritiku opozičného poslanca parlamentu Ondreja Dostála (SaS), podľa ktorého môže navrhovaná legislatíva súvisieť s prípadom ministra.
Podľa ministerstva sa spor so skupinou policajtov známou ako čurillovci už odohral a bol posudzovaný podľa aktuálne platnej legislatívy, pričom vo veci bol vydaný aj kontumačný rozsudok. „Podobnú situáciu však zažilo množstvo ďalších jednotlivcov, voči ktorým boli takéto rozsudky vydané napriek tomu, že o samotnom konaní reálne nemali vedomosť. Práve eliminácia a systémové riešenie takýchto prípadov do budúcnosti je hlavným cieľom predkladaného návrhu,“ uviedol rezort.
Podľa MV sa preto navrhuje zaviesť osobitný režim doručovania rozsudku pre zmeškanie v prípadoch, keď je žalovanou stranou fyzická osoba bez právneho zastúpenia. „Zmyslom navrhnutej úpravy je posilniť procesné postavenie bežných ľudí, ktorí nemajú odborné právne zastúpenie, a zohľadniť pritom závažné dôsledky, ktoré pre nich vydanie rozsudku pre zmeškanie predstavuje,“ objasnilo.
Naopak, v prípade žalovaných subjektov, akými sú štát, orgány verejnej moci alebo právnické osoby, sa navrhuje zachovať súčasný spôsob doručovania prostredníctvom elektronických prostriedkov. „Tento prístup vychádza z ich zákonnej povinnosti komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky,“ poznamenalo MV.
V praktickej rovine to podľa rezortu znamená, že účastník konania bez právneho zastúpenia bude rozsudok pre zmeškanie preberať do vlastných rúk. „Zároveň, pochopiteľne, zostáva zachované pravidlo, podľa ktorého sa zásielka považuje za doručenú aj v prípade, že si ju adresát v stanovenej úložnej lehote neprevezme. Uvedené zmeny sa týkajú len doručovania kontumačného rozsudku, ostatná komunikácia zostáva zachovaná v elektronickej podobe,“ uzavrelo.
Dostál v stredu avizoval, že podáva podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií voči Šutajovi Eštokovi. Má podozrenie, že uprednostnil svoj vlastný súkromný záujem pred verejným záujmom, keď ministerstvo vnútra pripomienkovalo novelu zákona o Civilnom sporovom poriadku a do návrhu sa dostali formulácie týkajúce sa aj právnych sporov ministra. Dostál to uviedol počas stredajšej tlačovej konferencie.
Návrh novely Civilného sporového poriadku schválila uplynulý utorok vláda. Vyplýva z neho, že súd by mohol mať po novom možnosť, nie povinnosť, vydať na pojednávaní rozsudok pre zmeškanie, ktorým vyhovie žalobe, ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný. Obdobne navrhuje ministerstvo upraviť aj vydávanie rozsudku v prípade neprítomnosti žalobcu. Upraviť by sa malo aj doručovanie rozsudku pre zmeškanie do elektronickej schránky.
Šutaj Eštok minulý rok prehral súd so skupinou policajtov známou ako čurillovci. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra 2025 informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného. Šutaj Eštok vtedy reagoval, že si za výrokmi stojí.
