Rezort rokoval o návrhu, ktorý má zvýšiť dostupnosť nových liekov
Chce ním zvýšiť okrem iného dostupnosť inovatívnej liečby, zachovať najčastejšie používané lieky a posilniť transparentnosť systému.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a vedenie rezortu rokovali tento týždeň s pacientskymi organizáciami o pripravovanom návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Chce ním zvýšiť okrem iného dostupnosť inovatívnej liečby, zachovať najčastejšie používané lieky a posilniť transparentnosť systému. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.
„Je pre mňa podstatné, že sme otvorili diskusiu s pacientskymi organizáciami ešte pred samotným spustením legislatívneho procesu. Všetci sa zhodneme na tom, že systém tak, ako je nastavený, nie je plne funkčný. Novelou zákona chceme zlepšiť dostupnosť nových liekov a zaručiť zotrvanie tých, ktoré užíva najviac ľudí, zároveň spraviť systém transparentný a udržateľný,“ skonštatoval Šaško.
Avizoval, že otvorený dialóg chce viesť aj v ďalších fázach prípravy legislatívy. Informoval aj o plánových stretnutiach k téme so širokou pacientskou verejnosťou, lekármi, zástupcami zdravotných poisťovní či farmaceutických spoločností.
Na úvodnom okrúhlom stole sa okrem zástupcov Asociácie na ochranu práv pacientov, Ligy proti rakovine a Platformy pomáhajúcich organizácií – nezabudnutí zúčastnili aj poslankyne Národnej rady SR Marcela Čavojová a Zuzana Matejičková (obe Smer-SD).
