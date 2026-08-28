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Rezort: Samosprávy dostanú viac podpory a menej administratívy
V rámci strategického plánu je pre MAS vyčlenených 167 miliónov eur.
Autor TASR
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Bratislava/Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Podpora samospráv, eurofondy, rozvoj vidieka či pozemkové úpravy boli témou pracovného stretnutia členov vlády so zástupcami miest a obcí, ktoré sa v piatok konalo v Hliníku nad Hronom pred výjazdovým rokovaním vlády. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Jednou z kľúčových tém bola podpora miestnych akčných skupín (MAS). Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pripomenul, že po nástupe súčasnej vlády bolo v Programe rozvoja vidieka vyčerpaných len približne osem percent prostriedkov. Vďaka zrýchleniu procesov a zmenám na Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa podarilo dostupné zdroje dočerpať.
V rámci strategického plánu je pre MAS vyčlenených 167 miliónov eur. „Nechceme, aby miestne akčné skupiny museli prefinancovávať svojich ľudí a riešiť, či ich dokážu udržať. Šikovní ľudia, ktorí vedia pripravovať projekty, sú pre regióny nenahraditeľní. Preto im chceme dať istotu a peniaze dopredu,“ zdôraznil Takáč.
Minister informoval aj o obnovení pozemkových úprav. Po období, keď proces prakticky stagnoval, je aktuálne vysúťažených 120 katastrálnych území a pripravujú sa ďalšie. Prioritou rezortu je zároveň legislatívne vyriešiť problém neznámych a nezistených vlastníkov a postupne znižovať extrémnu rozdrobenosť vlastníctva pôdy. Na stretnutí šéf agrorezortu pripomenul aj legislatívne zmeny, ktoré umožňujú samosprávam za stanovených podmienok bezodplatne nadobúdať štátne pozemky v intraviláne obcí pod existujúcimi aj budúcimi verejnoprospešnými stavbami.
Diskusia so samosprávami sa venovala aj pripravovanému systému eurofondov. Dôležitou témou je podľa MPRV zjednodušenie prípravy projektov tak, aby obce nemuseli vopred vynakladať desaťtisíce eur na projektovú dokumentáciu bez istoty, že ich projekt bude podporený. Minister zároveň podporil myšlienku, aby sa časť eurofondových zdrojov v budúcnosti implementovala cez MAS a integrovanejšie investičné balíky.
Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň realizuje pilotné projekty zamerané na riešenie problémov, ktoré samosprávy dlhodobo trápia. Patrí medzi ne napríklad odchyt a kastrácia túlavých psov či podpora podujatí s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním.
Piatkové výjazdové rokovanie vlády sa týkalo štyroch okresov. Do územia bude rozdelených viac ako 3,3 milióna eur, z toho viac ako 2,3 milióna eur priamo samosprávam. MPRV dodalo, že rokovanie vlády v regióne zároveň otvorilo diskusiu o budúcom programovom období EÚ, v ktorom bude podľa účastníkov potrebné ešte výraznejšie prepájať jednotlivé politiky a sústrediť dostupné zdroje na projekty s najväčším prínosom pre regióny.
Jednou z kľúčových tém bola podpora miestnych akčných skupín (MAS). Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pripomenul, že po nástupe súčasnej vlády bolo v Programe rozvoja vidieka vyčerpaných len približne osem percent prostriedkov. Vďaka zrýchleniu procesov a zmenám na Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa podarilo dostupné zdroje dočerpať.
V rámci strategického plánu je pre MAS vyčlenených 167 miliónov eur. „Nechceme, aby miestne akčné skupiny museli prefinancovávať svojich ľudí a riešiť, či ich dokážu udržať. Šikovní ľudia, ktorí vedia pripravovať projekty, sú pre regióny nenahraditeľní. Preto im chceme dať istotu a peniaze dopredu,“ zdôraznil Takáč.
Minister informoval aj o obnovení pozemkových úprav. Po období, keď proces prakticky stagnoval, je aktuálne vysúťažených 120 katastrálnych území a pripravujú sa ďalšie. Prioritou rezortu je zároveň legislatívne vyriešiť problém neznámych a nezistených vlastníkov a postupne znižovať extrémnu rozdrobenosť vlastníctva pôdy. Na stretnutí šéf agrorezortu pripomenul aj legislatívne zmeny, ktoré umožňujú samosprávam za stanovených podmienok bezodplatne nadobúdať štátne pozemky v intraviláne obcí pod existujúcimi aj budúcimi verejnoprospešnými stavbami.
Diskusia so samosprávami sa venovala aj pripravovanému systému eurofondov. Dôležitou témou je podľa MPRV zjednodušenie prípravy projektov tak, aby obce nemuseli vopred vynakladať desaťtisíce eur na projektovú dokumentáciu bez istoty, že ich projekt bude podporený. Minister zároveň podporil myšlienku, aby sa časť eurofondových zdrojov v budúcnosti implementovala cez MAS a integrovanejšie investičné balíky.
Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň realizuje pilotné projekty zamerané na riešenie problémov, ktoré samosprávy dlhodobo trápia. Patrí medzi ne napríklad odchyt a kastrácia túlavých psov či podpora podujatí s poľnohospodárskym, potravinárskym a lesníckym zameraním.
Piatkové výjazdové rokovanie vlády sa týkalo štyroch okresov. Do územia bude rozdelených viac ako 3,3 milióna eur, z toho viac ako 2,3 milióna eur priamo samosprávam. MPRV dodalo, že rokovanie vlády v regióne zároveň otvorilo diskusiu o budúcom programovom období EÚ, v ktorom bude podľa účastníkov potrebné ešte výraznejšie prepájať jednotlivé politiky a sústrediť dostupné zdroje na projekty s najväčším prínosom pre regióny.