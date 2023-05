Rezort školstva a UNICEF vyhlásili výzvu k projektu Deň Ukrajiny

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v spolupráci s UNICEF vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt Deň Ukrajiny. Na výzvu bolo vyčlenených vyše 62.134 eur. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



"Cieľom výzvy je rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít," uviedol rezort školstva. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky základné školy vrátane základných škôl s elokovanými pracoviskami, zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré navštevuje desať a viac žiakov so statusom odídenca z Ukrajiny.



Vyčlenené finančné prostriedky na výzvu budú alikvotne rozdelené medzi všetky úspešne podporené základné školy. Prihlasovanie je otvorené do 29. mája. Projekt Deň Ukrajiny je určený na bežné výdavky zakúpené v termíne od 1. do 30. júna.



MŠVVaŠ žiadostí vyhodnotí a následne zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 31. mája.