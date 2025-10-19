< sekcia Slovensko
Rezort školstva: AI používa na známkovanie 28 percent učiteľov
Učiteľom radí využívať AI na opravu testov či pomoc so štylistikou, hodnotenie kvality práce by však podľa rezortu malo zostať na učiteľovi.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Umelú inteligenciu (AI) používa na pomoc pri hodnotení alebo známkovaní 28 percent slovenských učiteľov. V krajinách ako Azerbajdžan, Kazachstan či Vietnam viac než polovica učiteľov. Vyplýva to zo štúdie OECD TALIS 2024, o ktorej informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Školám a učiteľom odporúča, aby bola AI ako asistent, nie rozhodca.
„Dokáže byť presná, no nie vždy spravodlivá. Nevie zachytiť kreativitu, originalitu či kultúrny kontext. Môže sa mýliť, ak sú jej tréningové dáta jednostranné, a tým nevedomky posilňovať predsudky,“ uviedol rezort. Za ešte väčšie riziko považuje oslabenie vzťahu učiteľa a žiaka. „Známkovanie nie je len technický proces. Jeho súčasťou je aj dialóg, motivácia a podpora. Ak by žiaci vedeli, že ich hodnotí algoritmus, nie človek, mohli by stratiť vnútornú motiváciu zlepšovať sa,“ upozornilo ministerstvo.
Učiteľom radí využívať AI na opravu testov či pomoc so štylistikou, hodnotenie kvality práce by však podľa rezortu malo zostať na učiteľovi. Zároveň majú žiaci vedieť, akým spôsobom pomáha hodnotiť ich práce. Automatizované hodnotenie pritom podľa neho musí byť vždy overené človekom. Za žiadúce považuje aj etické smernice pre školy. Každá škola by podľa neho mala mať jasné pravidlá, kedy a ako možno AI použiť na pomoc pri hodnotení, vrátane ochrany osobných údajov. Zdôraznilo tiež, že spätná väzba musí ostať ľudská. AI môže hodnotenie zrýchliť, ale len učiteľ dokáže motivovať, pochopiť a usmerniť žiaka.
„Umelá inteligencia dokáže ušetriť čas, znížiť administratívu a zlepšiť kvalitu spätnej väzby. No hodnotenie nie je len o číslach a algoritmoch. Je o vzťahu, dôvere a pochopení. Budúcnosť vzdelávania preto nespočíva v tom, či bude AI známkovať, ale ako ju využijeme tak, aby učiteľ zostal tým, kto formuje, motivuje a inšpiruje,“ dodalo ministerstvo na svojom novom webe.
