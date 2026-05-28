Rezort školstva: Automat ePrihlášok zvyšuje šancu k vysnívanej škole
Vďaka novému systému ePrihlášky Slovensko v uplynulých dňoch po prvýkrát využilo vyhodnocovací automat pri prijímaní žiakov na stredné školy.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Vyhodnocovací automat ePrihlášok zvyšuje šancu dostať sa na vysnívanú školu. Potvrdzujú to matematické prepočty. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Vďaka novému systému ePrihlášky Slovensko v uplynulých dňoch po prvýkrát využilo vyhodnocovací automat pri prijímaní žiakov na stredné školy. Ten žiakov definitívne priradil na základe kritérií škôl, poradia zvoleného rodičmi a úspešnosti žiakov v prijímacom konaní.
Matematický model, ktorý využíva ministerstvo školstva, kladie dôraz na preferencie žiakov. Potvrdzuje to analýza slovenskej profesorky matematiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorá sa téme venovala z vlastnej iniciatívy ako odborníčka na priraďovacie algoritmy. Katarína Cechlárová z Ústavu matematiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ analyzovala fungovanie vyhodnocovacieho automatu, keď vo svojej práci porovnala doterajší decentralizovaný spôsob prijímania s takzvaným študentsky orientovaným algoritmom odloženého prijatia, na ktorom je postavený nový systém ePrihlášky.
Modelová simulácia ukázala, že pri použití oboch metód bol prijatý rovnaký počet žiakov a školy naplnili rovnaké kapacity. Zásadný rozdiel bol však vo výslednom priradení z pohľadu samotných žiakov. Kým pri decentralizovanom procese sa veľká časť uchádzačov dostala až na svoju druhú, tretiu alebo štvrtú voľbu, pri použití vyhodnocovacieho automatu bolo výrazne viac žiakov prijatých na školu, ktorú mali uvedenú ako svoju prvú preferenciu.
„Matematické vlastnosti tohto algoritmu sú dlhodobo overené výskumom aj praxou v mnohých krajinách. Výsledné priradenie je stabilné a z pohľadu študentov výhodnejšie než decentralizovaný proces,“ vysvetlila Cechlárová. Použitý algoritmus je vo vedeckej literatúre známy ako Gale-Shapleyho algoritmus. Ide o medzinárodne uznávaný model používaný pri priraďovacích procesoch vo vzdelávaní či na trhu práce.
