Rezort školstva čaká schválenie novely o uznávaní dokladov čo najskôr

Bratislava 31. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR očakáva schválenie novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a zároveň zmenu zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v čo najkratšom možnom čase, aby sa Slovenská republika vyhla súdnej žalobe. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na to, že Európska komisia (EK) v piatok (30. 10.) rozhodla o zažalovaní Slovenska na Súdnom dvore Európskej únie, pretože nedodržiava predpisy EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.



Rezort školstva je gestor smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení, spolugestormi predmetnej smernice sú Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Ako dodal odbor komunikácie, návrh novely zákona bol schválený vládou 30. septembra. "Vládny návrh zákona je aktuálne v prvom čítaní v Národnej rade SR. Očakávame schválenie návrhu zákona v čo najkratšom možnom čase, aby sa Slovenská republika vyhla súdnej žalobe," uviedol rezort školstva.



"Porušenia v oblasti koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu a rozsah činností pre zdravotnícke regulované povolania spadajú do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR. To odstraňuje nesúlad transpozície cez nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov," uzavrel rezort školstva.



Komisia pripomenula, že ide o smernicu z roku 2005, ktorá bola pozmenená v roku 2013, ako aj o články 45 a 49 zmluvy o fungovaní EÚ. Uvedené predpisy zjednodušujú uznávanie odborných kvalifikácií v krajinách EÚ, čo odborníkom uľahčuje poskytovanie služieb v celej Európe a zároveň zaručuje spoľahlivejšiu ochranu spotrebiteľov a občanov. Slovensko ani napriek odôvodnenému stanovisku, ktoré EK zaslala vlani v novembri, nenapravilo niektoré problémy týkajúce sa nedodržiavania predpisov.