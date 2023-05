Rezort školstva chce financie pre VŠ za štipendistov odoslať čím skôr

Bratislava 14. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR robí všetky kroky pre zabezpečenie čo najskoršieho odoslania finančných prostriedkov na vysoké školy, na ktorých študujú mladí ľudia v rámci štipendia Študujem doma, Slovensko ma odmení. Viaceré univerzity pre TASR potvrdili, že avizované financie na rozvoj práce s talentovanými štipendistami doteraz nedostali.



"Priame vyzvania na vysoké školy, ktoré sú predpokladom pre posun v procese, pripravujeme a komunikujeme aj s vysokými školami. Vysokým školám budú vyplatené všetky finančné prostriedky, na ktoré majú nárok," uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Oprávnenosť využitia týchto prostriedkov predbežne plánuje rezort školstva ponechať až do roku 2026 z dôvodu, aby ich vysoké školy mohli efektívne a účelne využiť po celú dobu trvania oprávnenosti výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. "Tento krok je momentálne konzultovaný. Vzhľadom na to, že ide o prostriedky z plánu obnovy, je potrebný rad administratívnych úkonov vyžadovaných Európskou komisiou, aby mohli byť finančné prostriedky správne využité. Z tohto dôvodu vzniklo omeškanie, avšak oprávnenosť výdavkov sa snažíme nastaviť tak, aby boli vysoké školy čo najmenej administratívne zaťažené a vedeli prostriedky efektívne využiť," vysvetlili z ministerstva školstva.



V prvom ročníku štipendijnej schémy bolo udelených celkovo 1237 štipendií. "Keďže je za každého štipendistu vysokej škole priznaných 2000 eur, celková suma prostriedkov, odchádzajúcich na vysoké školy, by mala činiť 2.474.000 eur," uviedli z rezortu školstva. V prepočte na stavy zapísaných štipendistov by mala napríklad Univerzita Komenského Bratislava dostať 832.000 eur (416 štipendistov), Slovenská technická univerzita v Bratislave 396.000 eur (198 štipendistov), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 212.000 eur (106 študentov) a Ekonomická univerzita v Bratislave 180.000 eur (90 štipendistov).



Vybraní talentovaní a nadpriemerní študenti z tohtoročných maturantov môžu získať štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia na Slovensku. Ide o plán rezortu školstva, ako motivovať a udržať talentovaných ľudí na Slovensku. Štipendium sa čerpá z plánu obnovy a úspešnému uchádzačovi ho mesačne vypláca vysoká škola. Okrem toho financie má za štipendistu dostávať aj vysoká škola, a to v hodnote 200 eur mesačne.