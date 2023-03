Rezort školstva chce novelizovať zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní

Bratislava 9. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce novelizovať zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Návrh reaguje na žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike z 20. decembra 2022. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú predložil rezort školstva do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



V novele ide najmä o spresnenie niektorých pojmov s cieľom zúženia okruhu prípadov, keď je potrebné vykonať kompenzačné opatrenie. A to tak, aby pod podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia boli také vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na výkon príslušného regulovaného povolania. Ďalej ide aj o upravenie lehôt pri preskúmaní odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb spôsobom, aby po vydaní rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti bolo zaručené, že do jedného mesiaca po vydaní rozhodnutia bude umožnené poskytovateľovi poskytovať služby. Zmena nastane aj pri spresnení výpočtu požadovaných dokumentov, ktoré môže príslušný orgán od žiadateľa vyžadovať.



Návrh zákona tiež reaguje na odôvodnené stanovisko Európskej komisie z 20. marca 2019. Upravuje postup pri preskúmaní jazykových znalostí zdravotníckych pracovníkov spôsobom, aby ustanovenia zákona boli v súlade so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií.